DHA YURT BÜLTENİ- 9 - Son Dakika

Şehit Mustafa Dağlı için memleketi Tarsus'ta Ulu Camii'de tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Raziye, babası Ali, ağabeyi Feyyaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su , Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , milletvekilleri ve kent protokolü katıldı. Şehidin yakınları, Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin feryat eden annesi Raziye Dağlı, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin acılı babası Ali Dağlı 'yı ise Vali Su teselli etmeye çalıştı. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Tepeköy Mahalle Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Mut- Karaman yolunda askerleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Er Mustafa Dağlı'nın da bulunduğu 4 asker şehit oldu.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:14

Kaynak: DHA

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