DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Fabrikada 11 kişide virüs tespit edildi, 530 kişi ev karantinasına alındı

BARTIN'da, bir tekstil fabrikasında çalışan 11 işçinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Fabrika üretime ara verirken, 530 çalışan ev karantinasına alındı.

Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında 1 hafta önce 3 işçinin rahatsızlanması sonucu test yapıldı. 3 kişinin testleri pozitif çıkınca filyasyon çalışmasıyla aynı bölümdeki 8 kişi de daha virüs tespit edildi. Pazartesi günü, fabrikada üretime ara verildi. Sağlık müdürlüğü yetkilileri fabrikanın üretime ara vermesi sonrası 530 kişinin evlerinde karantinaya alınması kararını aldı. 530 kişinin testlerinin önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

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-Anons- OSB 'den detay görüntüler-Sanayi Bölgesinden detay

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Bor yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, işlenmiş bor madeni yüklü TIR devrildi, kazada sürücü Ahmet Güleşçi (52) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Kütahya'dan yüklediği işlenmiş bor madenini Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan limana getiren Ahmet Güleşçi yönetimindeki 43 BJ 055 plakalı TIR, önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi. TIR üzerinde bulunan konteynerden bir miktar işlenmiş bor madeni yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acili ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, TIR şoförü Ahmet Güleşçi'ye kaza yerinde müdahale etti.

Önüne bir anda otomobilin çıktığını iddia eden Ahmet Güleşçi, "Sağ şeritte seyrediyordum. Orta şeritten bir araç önüme kırdı. Çarpmamak için direksiyonu kırınca TIR devrildi" dedi.