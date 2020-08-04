DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

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Malatya'daki 5.2'lik depremde bazı binalarda hasar oluştu - YenidenMALATYA'nın Pütürge ilçesinde AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya'daki 5.2'lik depremde bazı binalarda hasar oluştu - Yeniden

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Taşmış Mahallesi'nde birçok evde derin çatlaklar oluşurken, sarsıntıyla evlerinden çıkan vatandaşlar, tedirginlik yaşadı.

Merkez üssü Pütürge olan deprem, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman Tunceli ve Bingöl'de de hissedildi. Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesindeki bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi. Malatya Valiliği'nden depremle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Pütürge ilçesinde 04.08.2020 tarihinde saat 12.37'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde, mahalle muhtarlıklarından alınan bilgiler ile AFAD, Emniyet ve Jandarma ekiplerince yapılan saha araştırmaları neticesinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmediği tespit edilmiş olup depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince binalarda hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Pütürge İlçesi Taşmış Mahallesi'nde 4-5 toprak evin yıkıldığı yönünde mahalle muhtarı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin olarak yerinde yapılan araştırmalarda, Taşmış Mahallesi'nde yıkılan konut olmadığı, bir evin çatısında çökme ve daha önceki depremlerde zarar gören bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu anlaşılmıştır. 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle oturduğu konutu hasar gören vatandaşlarımızın görevli ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yapılana kadar evlerine girmemeleri can güvenliği bakımından büyük önem arz etmektedir" denildi.

'ŞİDDETLİ BİR SARSINTI YAŞANDI'

Taşmış Mahallesi'nde yaşayanlar depremde korku dolu anlar yaşadıklarını, depremle birlikte evlerinde derin çatlaklar olduğunu, sarsıntıyla hemen dışarıya kaçtıklarını söyledi. Taşmış Mahallesi Muhtarı Müslüm Endes, deprem anını anlatarak, "Şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Hemen dışarı kaçtık. Daha sonra köyde incelemelerde bulunduk. Bazı evlerde çatlaklar oluştu ancak Allah'a şükür can kaybımız yok" dedi.

Pütürge, Malatya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:39

Kaynak: DHA

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