DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Koç: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez

KONYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, pandemi sürecinde kent olarak yoğun dönemden geçtiklerini belirtti. Koç, "Pandemiyi güzel yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. Dikkatli olmalıyız" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde, bu sabah itibarıyla acil ve poliklinik alanında hizmet verilmeye başlandı. Hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Sağlık Müdürü Koç, "5 Ağustos itibarıyla Konya Şehir Hastanemizde acil ve polikliniklerimizde hasta kabulüne başlamış bulunuyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun süredir beklediğimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olan hastanemizi Konya'da da açmaktan çok mutluyuz. İnşallah 838 yataklı ilk etabıyla hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağı tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. En kısa sürede bu hafta itibarıyla da yataklı servislerimiz yoğun bakımlarımızda taşıma işlemlerini tamamlayacağız. Kademeli olarak hastalarımızı mağdur etmeden konforlu bir şekilde taşıma işlemini bu hafta sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bütün polikliniklerimiz hizmete başlamıştır. Bu hafta randevu ile değil hastanemize gelen hastalarımızı kabul edeceğiz. Pazartesiden itibaren MHRS sistemi ile randevu sistemimiz başlayacaktır. Yani vatandaşlarımız bugünden itibaren randevularını alabilirler" diye konuştu.

'YOĞUN SÜREÇ YAŞIYORUZ'

Konya olarak pandemide yoğun süreç yaşandığını dile getiren Koç, "Pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz Konya olarak. Bu nedenle de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet devam edecek. Yine orada acil hizmetleri ve yatak yoğunluğu açısından ve elektif dediğimiz Covid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından Şehir Hastanemiz büyük bir yükü kaldıracaktır. Burada bu hafta itibarıyla inşallah ameliyatlarımız da başlayacak. O nedenle Konya Covid ile yoğun bir dönem yaşıyor ancak diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez Konya Şehir Hastanesi olacaktır" dedi. 'BU HIZDA GİDERSE BİR ŞEHİR HASTANESİ DAHA YETMEZ'Yatak ve yoğun bakım yoğunluğu olduğunu da belirten Koç, "Yatak ve yoğum bakım yoğunluğumuz var ama 'yer yok' diye bir şey yok. Şu anda bayram itibarıyla da ekiplerimizle devamlı olarak irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hiçbir hastanede mağdur oldu yatırılamadı, diye bir durum olmadı. Pandemiyi güzel bir şekilde yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızda gider ise bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle dikkatli olmalıyız. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız. Bizim şu anda yatak sorunumuz, yoğum bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi bir şekilde götürüyoruz. Şehir Hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse diğer hastanelerimiz de en kısa sürede normale dönecektir" diye konuştu.'İL DIŞINDAN HASTA GELMİYOR'İl dışından Konya'ya hasta getirildiği yönündeki iddialara da cevap veren Mehmet Koç, "Kesinlikle başka bir ilden otobüslerle özel araçlarla hasta transferi yoktur. Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi veya sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bütün hastalarımız maalesef Konya'dandır. Bunu da üzülerek belirtiyorum. Sadece Konya'dan hasta sayımız yüksektir ama inşallah Konyalılarımızın duyarlılığıyla sayın valimizin başkanlığındaki kriz yönetimi gayet güzel bir şekilde işi götürüyor ve şuan hiçbir mağduriyet yaşanmıyor. Umarız ne kısa sürede bu pandemi sürecini Konya'da en diplere indiririz. Bunun için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------------Mehmet Koç açıklamaHastaneden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Aydın'daki yangın kontrol altına alındı

AYDIN'ın Efeler İlçesinde, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda çıkan yangında, 40 saat kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında, ilk belirlemelere göre 140 hektar alan zarar gördü.

Efeler'in kırsal İmamköy mahallesi yakınlarında geçen 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz, 3 dozer, 2 su ihmal aracı, 85 personel sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de destek verdi. Dün alevler kontrol altına alınmak üzereyken rüzgar nedeniyle alevler tekrar yayıldı. Alevlerin komşu Emirdoğan mahallesine yaklaşması paniğe neden oldu. Köylüler, kazmak, kürek ve dal parçaları ile alevlerin evlerine ulaşmaması için mücadele etti. kimi köylüler de evlerinin bahçelerindeki hortumlar su sıkarak alevlere müdahalede bulundu. Jandarma ve polis TOMA'ları da takviye olarak bölgeye gönderildi.

140 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerinde, gece boyunca yaptığı müdahale ile alevler bugün saat 07.30 sıralarında tekrar kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında ilk belirlemelere göre 140 hektar alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Helikopterlerin yanan alana su taşıması

-Soğutma çalışmaları

Haber: Burhan CEYHAN - Kamera: Cemal YILDIRIM/ AYDIN,

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Van Barosu, göçmenlere mezar olan teknenin batmadan önceki görüntülerini paylaştı VAN Gölü'nde batan göçmenleri taşıyan teknedekiler için sürdürülen arama çalışmalarında şu ana kadar 61 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Van Barosu, facia öncesi teknede bir kaçak göçmen tarafından çekilen görüntüleri paylaştı. Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan, görüntülerin faciadan önce bir kaçak göçmenin çektiğini ve bu görüntüleri ailesine gönderdiğini söyledi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timlerinin yaptığı aramalarda şu ana kadar 61 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Afganistan ve Pakistan'da yaşayan 17 ailenin yardım istemesi üzerine de Van Barosu çalışma başlattı. Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan'ın yaptığı çalışmalar sonucu gönderilen fotoğraflardan 4 kişinin kimliklerini tespit edilirken, bugün de baro tarafından konuyla ilgili geniş kapsamlı rapor açıklandı.

Rapor için Van Barosu'nda basın toplantısı düzenlendi. Van Baro Başkanı Avukat Zülküf Uçar'ın da katıldığı basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmeyi, Göç ve İltica Komisyonu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan yaptı. Kaçan, Titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bugün itibariyle baromuz göç iltica komisyonunun hazırladığı araştırma inceleme raporunun basın ve kamuoyu ile paylaştık. Özellikle raporumuzun bir parçası olarak elde ettiğimiz göçmen ve sığınmacıların çok kısa bir süre önce çektikleri görüntüleri basınla paylaştık. Bu görüntüler olayda hayatını kaybeden sığınmacının olaydan kısa bir süre önce ailesine WhatsApp üzerinden gönderdiği ve ailenin çocuğunun kimlik tespitinin yapılması amacıyla bize gönderdiği görüntüler" dedi.

OLAY KAZA DEĞİL, KASTİ ADAM ÖLDÜRME SUÇUDUR

Avukat Kaçan, tekne faciası öncesi göçmen ve sığınmacıların tekneye bindirilmeden yaklaşık iki üç saat önce aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktığını da anlatarak, "Burada bir grubun tekneye son anda binmekten vazgeçtiğini ve bu grubun da bir noktada jandarma tarafından yakalandığı yönünde bir iddia da bize ulaştı. Bu iddiayı araştırıyoruz. Henüz doğrulamış değiliz. Ancak o kavga anına ilişkin görüntülere ulaştık. Edindiğimiz izlenim bunun bir kaza olmadığı. Olası kasti adam öldürme suçu olduğudur. Çünkü özellikle bu olaydan 6 ay önce Adilcevaz'da meydana gelen olayın faillerinin soyadlarının bile aynı olduğudur. Akraba oldukları ve aralarında organize bir ilişki olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla bu soruşturmanın bu temelde yürütülmesi gerekiyor. Bu sırdan bir göçmen kazası değildir. Şu ana kadar bulunan cenaze sayısı 61'dir. Ancak bu sayıdan daha fazla olabileceğini düşünüyoruz elde ettiğimiz bilgilerden. Görüntülerden açıkça görüleceği üzere hiçbir koruyucu önlem alınmamıştır. Teknenin özellikle alt kısmında kapalı bir vaziyette oldukça çok fazla insanın sıkışık bir şekilde yolculuk etmeye zorlandıklarını görmek mümkün. Görüntülerden açıkça görüldüğü üzere hiçbir sığınmacı ve göçmen üzerinde can yeleği bulunmamaktadır. Şu ana kadar çıkarılan hiçbir cenazede koruyucu bir malzeme bulunmadı. Olayda tutuklanan şüphelinin ilk alınan beyanlarında teknede 70-80 kişinin bulunduğu yönündeydi. Ancak bunun gece vakti tekneye yükleme yaptıkları gözetildiğinde bu sayının daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Van Barosu, rapor sonrası tekneden çekilen ve bir aileye gönderilen görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaştı. Görüntülerde, tekne içinde olan kaçak göçmenlerin birçoğunun ayakta durduğu, aralarında kadınların da bulunduğu görülürken, hiç birinde can yeleği ve her hangi bir koruyucunu da bulunmadığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Orhan AŞAN/VAN, -

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Tokat'ta çay bahçesinden 'kadına şiddete hayır' duyarlılığı

TOKAT'ta çay bahçesi işletmecisi Serdar Aybek (34), kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için tüm erkek garsonlarına "Kadına şiddete hayır" yazılı tişört giydirdi.Kent merkezinden geçen Yeşilırmak kenarında bulunan Şehitler Parkı içerisinde çay bahçesi işleten Serdar Aybek, son günlerde kadına yönelik şiddetin artmasından dolayı farkındalık oluşturmak amacıyla garsonlarına arkalarında 'kadına karşı şiddete hayır' yazılı tişörtler hazırlattı.Kadına yönelik yapılan şiddeti herkesin fark etmesi için böyle bir şey yaptıklarını ifade eden işletme sahibi Serdar Aybek, "Son zamanlarda kadına yönelik şiddeti herkesin fark etmesi lazım. Biz de bir sosyal sorumluluk projesi altında, farkındalık yaratalım dedik. Bunu sadece biz bilmeyelim ve de bilinçlendirelim istedik. Personellerimiz zaten tişört giyiyorlar. Bu tişörtlerin arkasına 'kadına şiddete hayır', 'hayvana şiddete hayır' yazıları yazdık. Yani sadece biz bilmeyelim bunu gelen müşterilerimiz de görsün, yoldan geçen vatandaş da görsün, herkesi bilinçlendirmeye yönelik bir harekette bulunalım istedik. Müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Teşekkür edenler, gayet güzel bir proje olmuş diyenler oluyor. Zaten herkesin sevmediği bir şey aslında. Kimse şiddet taraftarı değil. Ama bunu da herkesin gözüne sokmak istedik. Zaten normalde kendi logomuzun olduğu tişörtlerimiz var. Garson arkadaşlara da bu projemizi söylediğimde olumlu bir dönüş oldu. Çok iyi olduğunu söylediler. Onlar da sevindi. 'Güzel bir proje, zevkle giyeriz' dediler. Kadın çiçektir, koklamasını bilene, şiddete hayır diyoruz" dedi.

Çay bahçesine gelen müşteriler ise böyle işletmenin duyarlılığından duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.