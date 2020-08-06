DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Bartın Valisi Güner: Ekipler hafiye gibi vakaları takip ediyorlar BARTIN Valisi Sinan Güner, hastanedeki ekipler ile filyasyon ve test ekiplerinin yorulduğunu belirterek, "Bir hafiye gibi vakaları takip ediyorlar.

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Bartın Valisi Güner: Ekipler hafiye gibi vakaları takip ediyorlar

BARTIN Valisi Sinan Güner, hastanedeki ekipler ile filyasyon ve test ekiplerinin yorulduğunu belirterek, "Bir hafiye gibi vakaları takip ediyorlar. Kul hakkıdır. Senin ölümüne sebep olsam kul hakkı olmaz mı? Lütfen kurallara riayet edelim" dedi.Bartın Valisi Güner, kentte gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katıldı. Şehirdeki koronavirüs vakalarının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Vali Güner, herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini söyleyerek, "Valilik olarak, lokal olarak ülkede bir kısıtlama yokken bu ilde bir kısıtlama gündemimizde yok. Artık Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen bir süreç var. Bu süreci takip ediyoruz. Zaman içinde illerin kendilerine mahsus durumlarını değerlendirerek özel tedbirlerin alınması konusunda bir yetki illere gelecektir. Şimdi düğün ve nişanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilecek. İl Hıfzıssıhha Kurulu toplanacak ve bu konularla ilgili elimizdeki istatistiklere bakarak yeni kararlar alacağız" dedi.'TEDBİRLERE DEVAM EDECEĞİZ'Tatil bölgeleriyle ilgili açıklamada bulunan Vali Güner, "Kıyılar konusunda da kıyılara ulaşımı engelleyemem şu anda ama İnkum, Çakraz, Amasra'ya belli bir kapasiteden sonra girişi kesmiştik. Bu tür tedbirlere devam edeceğiz. Tabi tek tek insanları sayamayız ama dronla ölçümler yapabiliyoruz. Bu sayı dolduğu zaman plajı kapatıyoruz. Ama bu bile kalabalık gözüküyor. İnsanların burada birbirlerine destek olması gerekiyor" diye konuştu.Yapılan filyasyon çalışmalarına da değinen Güner, "Hastanedeki ekipler, filyasyon ekipleri, test ekipleri gerçekten artık yoruldu. Yani ara verilmeden devam ediyorlar. Bir hafiye gibi vakaları takip ediyorlar. Kul hakkıdır. Senin ölümüne sebep olsam kul hakkı olmaz mı? Lütfen kurallara riayet edelim hem bireysel olarak hem işletmeler olarak riayet ederek bu işten kurtulalım. Semptom göstermeyenleri yeni tedavi protokolüne göre ilaçlarını vererek evinde tedavi ediyoruz. Evinde izole ediyoruz. Nefes almakta zorluk çeken, kas ağrısı çeken, ateşi yüksek olanları da hastanede muhafaza ediyoruz" dedi.

Karantinaya alınmaları gerekenler için yurt hazırladıklarını belirten Vali Güner, "Yine ev karantinasına riayet etmeyenler için öğrenci yurdu hazırladık. Riayet etmeyenleri hem adli işlemlerini yapıyoruz hem de yurda alıyoruz. ya da eğer hastane bize derse ki evi uygun değil derse bu sefer yine yurda alıyoruz. Çünkü hastaneyi yormamamız lazım. Şu andaki sayı 100'ün üzerinde ama bu toplam sayı; bunların içinde evde, hastanede olanlar da var. İstatistiksel olarak baktığımızda düğün, kına, nişan ve bayramdaki İstanbul ilinden köylere yapılan ziyaretler bu bunlarda da maskesiz temaslar, bizim vakalarımız bunlar. Ama deniz sezonu sebebiyle bir vaka artışı olup olmadığı ancak 7 gün sonra ortaya çıkacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Sinan Güner, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
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