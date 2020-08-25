DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Havai fişek fabrikasının avukatı: Bu bir iş kazasıdır, kimin kusuru varsa adalet gereğini yapacaktır SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun'un avukatı ve Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, olaya ilişkin 'kusur...

DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Havai fişek fabrikasının avukatı: Bu bir iş kazasıdır, kimin kusuru varsa adalet gereğini yapacaktır

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun'un avukatı ve Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, olaya ilişkin 'kusur raporu' tamamlandıktan sonra dava açılacağını bildirdi. Olayın öncelikle iş kazası olarak değerlendirilmesi ve kast varmış gibi bir linç kampanyasına dönüştürülmemesi gerektiğine vurgu yapan Av. Burak, "Yaşar Coşkun, bir sorumluluktan kaçma çabasında değildir. Bir kusuru varsa yargılama bunun hükmünü verecektir. Ancak yargılama yapılmadan infaz yapılması adaletsizliktir, doğru değildir" dedi.Hendek ilçesi Yukarı Çalıca Mahallesi'nde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 114 kişi ise yaralandı. Soruşturma kapsamında fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel  ustabaşı E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B. ve fabrika sahibi Yaşar Coşkun tutuklandı.KUSUR RAPORU BEKLENİYORFabrika sahibi Yaşar Coşkun'un avukatı Abdurrahim Burak, "Bu olaya ilişkin kusur raporu bekleniyor. Rapor geldikten sonra dava açılacaktır. Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyor ve bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" dedi.'BU BİR İŞ KAZASIDIR, KİMİN KUSURU VARSA ADALET GEREĞİNİ YAPACAKTIR'Avukat Burak, olayın bir iş kazası olduğunu ve kimin kusuru varsa yargı önünde hesap vereceğini belirterek, şunları söyledi: "Bu patlamayla ilgili öncelikle şunu unutmamalıyız, bu bir kazadır. Buna kazanın ötesinde bir anlam yüklemek, bir terör eylemi gibi ya da işverenin bir kastı varmış gibi kamuoyu oluşturulması adaletten uzaklaşmasını sağlar. Bir trafik kazası nasıl bir sonuç meydana getiriyorsa bu da bir iş kazasıdır. İş kazasında önemli olan oradaki tedbirlerin yeterli derecede alınıp alınmadığı konusunun bilirkişilerce tespit edilmesidir. Bu konuda elbette ki kimin ne kusuru varsa adalet gereği bunun yaptırımını görecektir ama kusurun ötesinde sanki kast varmış gibi bir linç kampanyasına bu işin dönüştürülmesi olayı adaletten uzaklaştırır." 'EN BÜYÜK ZARARI ONLAR ALDI'Yaşanan patlamada en büyük hasarı yakınlarını kaybedenler ve fabrika sahiplerinin aldığını belirten Abdurrahim Burak, "Ben Yaşar Coşkun'un avukatıyım, doğal olarak cezaevinde de zaman zaman görüşüyoruz. Yaşar Coşkun tabi ki çok çok üzgün. Kim kendi iş yerinde kocaman bir patlama olmasını ve bütün iş yerinin yanıp kül olmasını, 100 trilyon civarında bir zarara uğramasını ve uzun yıllardır kendi bünyesinde çalışanlarının canına mal olmasını ister? Bu çok acı bir durum. Buradan işverenin kendi iş yerinde sanki bunu kasıtlı olarak, patlama olmasına sebebiyet verecek hal ve hareketler içerisindeymiş gibi algı oluşturmak en büyük haksızlıktır. Kim ister kendi evi, iş yeri yanıp kül olsun? Burada dikkat çekilmesi gereken en önemli husus, zaten en büyük hasarı vefat eden işçilerimizin ailelerinin görmesi ve onlarla birlikte en büyük hasarı iş yeri sahiplerinin görmüş olmasıdır. Burada Yaşar Coşkun, bir sorumluluktan kaçma çabasında değildir. Bir kusuru varsa yargılama bunun hükmünü verecektir. Ancak yargılama yapılmadan infaz yapılması adaletsizliktir, doğru değildir" diye konuştu. 'YASADA DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR' İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası'nda düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade eden Burak, şöyle konuştu:

"İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası'nda mutlak suretle bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Kendi bünyesindeki personel tarafından denetim sağlatan kanun, çıkacak kazalarda taraflar arasındaki birbirini suçlama durumu bu yasa kapsamındaki her olayda yaşanacaktır. Bu sebeple bu kanunda iş güvenliğini tesis edecek kurulun bağımsız olması, aynı yapı denetim şirketlerinde olduğu gibi işverenle ücret ilişkisinin ortadan kaldırılması lazım. Karşılıklı ticari ilişki ortadan kalkmalı ki herkes işinin gereğini layıkıyla yerine getirsin ve bu tutanakların gereği yerine getirilsin."

Yaşar Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 12:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi         
14:10
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi         
14:10
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim         
13:56
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı         
13:03
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor         
10:55
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor         
10:31
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı         
09:31
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor         
08:52
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi         
22:18
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi         
22:11
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi         
21:37
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor         
21:09
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü         
20:43
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti         
20:35
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı         
18:35
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 18:44:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei