DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ: GİRESUNLU ÜRETİCİMİZE BUZAĞI DESTEĞİNİ ÖDÜYORUZ

Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selin vurduğu Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde incelemelerini sürdürdü. Bakan Pakdemirli, "Ericek köyünün henüz Espiye bağlantısı yok. Bizde hava aracıyla buraya geldik. Sadece yayladan oldukça zor bir ulaşım var. Tarımla ilgili hasar tespitlerimiz de devam ediyor. Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarla ilgili hasarların tamamını ödeyeceğiz. Giresunlu üreticimize özel 2'nci dönem buzağı desteğini ödüyoruz. 8 bin 582 üreticiye, 12 bin 544 buzağı için 7 milyon 415 bin lirayı 1 Eylül Salı günü hesaplarına yatırıyoruz. Orköy tarafından da 5 milyon lira bölgeye hibe desteği vereceğiz. Bu 5 milyonu önümüzdeki hafta cuma günü hasar gören köylerimizdeki müstahsillimize ileteceğiz. Yine bu bölgeye özel IPARD -2 Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında da 68 projeye 71 milyon hibe veriyoruz. 8'inci çağrı kapsamında uygun bulunan projelerin sonuçları belli oldu. 29 proje süt işleme, 13 proje kırmızı et işleme, 4 proje kanatlı et işleme, 22 proje meyve-sebze işleme tesisi sektöre hayırlı olsun. Ayrıca şu ana kadar 360 kilometrelik bir köy yolu ulaşıma açıldı, kapalı olan 200 kilometrelik kısım da açılacak. Ekiplerimiz bunun için büyük bir gayretle çalışıyor. İnşallah önümüzdeki haftanın başında tüm köylere geçici de olsa ulaşımı sağlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/GİRESUN

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9 yaşındaki Şiar'ın ölümünden bir gün önce annenin sevgilisi benzin almış

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, evlerinde çıkan yangında cesedi bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ı öldürdüklerini itiraf eden anne ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Annenin sevgilisi Hami Kıcı'nın yangından 1 gün önce akaryakıt istasyonundan benzin aldığı, küçük çocuğu tuvaletini altına kaçırdığı gerekçesiyle darbettiği, hareketsiz kalması üzerine de anne Gülüzar Amanet ile gömmek için plan yaptığı, ardından da evi ateşe verdiği ortaya çıktı.Kocaali ilçesi Karşı Mahalle Gökçekız Sokak'ta 28 Nisan'da meydana gelen yangında, Şiar Kılıç, hayatını kaybetti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla bir televizyon programına başvurdu. Programa katılan anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı, çocuğun yangından önce öldürüldüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine anne ve sevgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 şüpheli Sakarya'ya getirilirken, Hami Kıcı'nın erkek kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürdüğü şüphelilere, vatandaşlar tepki gösterdi. SOPAYLA DÖVÜYORMUŞYangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayı şüpheli bulmaları üzerine daha önce 4 şüphelinin ifadesine başvurduğu ancak tamamının 'suçtan' kurtulmak için aynı yönde anlatımlarda bulundukları bildirildi. Küçük çocuğun öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı araştırma yapan ekipler, Hami Kıcı'nın yangından 1 gün önce akaryakıt istasyonuna giderek benzin aldığını belirledi.Ayrıca Kıcı'nın Şiar Kılıç'ı daha önce engelli olduğu ve tuvaletini altına kaçırdığı için sopayla dövdüğü, son olarak da ölmeden 34 saat önce darbettiği saptandı. Kıcı ile annenin, hareketsiz kalan çocuğu gömmek için plan yaptığı daha sonra ise evi ateşe verdiği iddia edildi.ŞİAR'IN CESEDİ TAMAMEN YANMIŞ

Öte yandan yine soruşturma aşamasında, çocuğun tamamen yanmış cesedine yapılan otopside Şiar Kılıç'ın yangından önce hayatını kaybettiği yönünde bulgu elde edildiği, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Adli Tıp kurumu'ndan gelecek kati raporu beklediği öğrenildi.