DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

KAYIP ASKERLERDEN 1'İ BULUNDU

Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (3)

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 2'si asker 6 kişiden 1'inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. Yapılan incelemede cenazenin Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'ye ait olduğu belirlendi. 1 kişinin daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükselirken, 1'i asker, 5 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

HABER: Selay SAYKAL-TRABZON,

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Bitlis'te 30 Ağustos kutlaması

BİTLİS'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, törenle kutlandı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafenin uygulandığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Bitlis Valiliği tarafından Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Törende yer alan protokol üyeleri, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etti. Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Bayramı'na ilişkin kutlama mesajı okundu. Program, öğrencilerin şiir okunmasıyla son buldu.