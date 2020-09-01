DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

ŞEMDİNLİ'DEKİ KAZA ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIŞemdinli'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı(2)Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'nde görev dönüşü kaza yapan araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in (29) cenazesi,...

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ŞEMDİNLİ'DEKİ KAZA ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şemdinli'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı(2)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'nde görev dönüşü kaza yapan araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in (29) cenazesi, Dağ ve Kamondo Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memlemetine uğurlandı.

Törene, Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Güray Al, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ile siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.Evli ve 1 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan Şehit Erbil'in naaşı, edilen duaların ardından memleketi Kastamonu'ya uğurlanmak üzere silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı.Helikopter ile Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen cenaze, buradan da uçakla toprağa veileceği Kastamonu'ya gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi-Saygı duruşu-Törene katılanlar-Şehidin özgeçmişinin okunması-Duaların okunması-Törenden detaylar-Şehit Uzman Çavuş Furkan Erbil'in cenazesinin helikoptere konulması-Helikopterin havalanması

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ

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Bakan Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı. Sel afetinin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'in yakalandığını bildirdi. Bakan Soylu, Giresun'da gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:  "Bundan bir müddet önce DEAŞ'ın, Türkiye'de bir hareketliliğini hem emniyet hem de istihbarat mensuplarımız tespit etti. Ardından çalışmalar başladı ve İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu, kalaşnikofla birlikte ele geçirildi. Talimatı nereden, nasıl aldığı yönünde ciddi bir araştırma başladı. Netice itibariyle Türkiye'de DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı. Evinde yapılan ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallerine ve bilgisayarına el konuldu. Bilgisayarında da elde edilen süreçlerden gerek Irak, gerek Suriye'den sürekli talimat aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı, bir takım silahların ve mühimmatların gömüleceği yerler, bunla ilgili kimlerle irtibata geçileceği, yine bir takım grupların özellikle Türkiye'ye ekonomik anlamda zarar verebilecek gruplara eylem yapacağı, siyasilerin ve devlet adamlarının kaçırılıp, Suriye tarafına götürülmesi hususunda planlar içinde olduğu net bir şekilde görüldü. Operasyon devam ediyor, onunla bağlantılı olan ve sorguları devam eden DEAŞ mensupları var. Önemli bir çalışma ortaya çıkarıldı. Zor bir sınırdayız, vekalet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz.  Kafamı karıştıran başka işler de var, o şu: Aslında DEAŞ'a baktığınız zaman hiç yapmaması gereken sözde eylemleri de planladığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım, kimin motivasyon sağladığına bakmak gerekiyor. Bununla ilgili değerlendirmeler de yapılıyor. Buna ait riski de ölçmeye ve önlem almaya çalışıyorlarö

HABER KAMERA:  GİRESUN,

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DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri', Adana'da yakalanmış (3)

GAZETECİLERE ÖPÜCÜK ATMIŞTITerör Örgütü DEAŞ'ın Adana emiri olduğu gerekçesiyle 22 Haziran 2017 yılında gözaltına alınan Mahmut Özden'in, sağlık kontrolünden geçirilirken gazetecilere öpücük attığı ortaya çıktı. Terör örgütüne kazandırdığı her kişi için DEAŞ'tan daha önce 7 bin dolar aldığı öne sürülen Özden'in, son dönemde de kişi başına 2 bin dolar aldığı iddia edilmişti.BİRÇOK KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTISözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in daha önce Adana'da birçok kez düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirlendi. Özden'in birlikte hareket ettiği örgüt üyeleriyle Suriye'de patlama ve çıkan çatışmalarda yaralanan sivilleri Hatay üzerinden Adana'ya getirip, buradaki devlet hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi ettirdiği öğrenilmişti. İyilişen Suriyelilere ise tedavinin paralı olduğunu söyleyen örgüt üyelerinin, bu yöntemle örgüte ciddi miktarda finans sağladığı ortaya çıktı. Özden'in imamlık dışında, kadı görevi de üstlendiği, çeşitli nedenlerden dolayı anlaşamayan tarafların sorunlarını çözdüğü saptanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiAdli tıp biriminden çıkarılmasıDEAŞ Türkiye emiri Mahmut'un öpücük atması

Haber-Kamera: ADANA,

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Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı

ŞIRNAK'ta, yol kontrol noktasında görevli polis memuru ve bekçi, yumruk yumruğa kavga etti. Emniyet müdürlüğünün incelemesi sonrası kavgaya tutuşan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kavga, 30 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında sanayi sitesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında meydana geldi. Uygulamada görevli polis memuru ve bekçi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ikili yumruk yumruğa kavga etti. Polis ve bekçinin silahlarının düştüğü kavga, yol kontrol uygulamasında görev yapan diğer güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sonlandı.POLİS VE BEKÇİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kavganın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemede, kavgaya karışan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise yol kontrol uygulamasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şemdinli, Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

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