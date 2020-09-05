DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Babasının beylik silahıyla intihar etti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bunalıma giren 15 yaşındaki Buse Melisa K., kafasına dayadığı emekli asker olan babasına ait beylik tabancayla intihar etti.

Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde yaşayan Buse Melisa K., girdiği bunalım sonucu bugün saat 02.00 sıralarında, kafasına dayadığı Astsubay emeklisi babası Özay K'yle ait beylik tabancayla intihar etti. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Buse Melisa K., yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buse Melisa K.'nin intiharı öncesi babası Özay K'yle tartıştığı öğrenildi. Özay K.'nin olaydan sonra emniyete götürüldüğü, ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Buse Melisa K.'nın fotoğrafıEvin önünden görüntüGenel ve Detay görüntü

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

=========================

Adana'da park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu

ADANA'da yol kenarına park edilen bir otomobilin direksiyon koltuğunda, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi üzerinde bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 01 TH 393 plakalı otomobiliyle caddede ilerleyen 60 yaşlarındaki bir erkek, kısa süre sonra otomobilini caddenin sağına park etti ve araçtan inmedi. Bugün öğle saatlerinde ise otomobilin içinde hareketsiz yatan adamı gören çevredekiler, durumu polis ve 112 ekiplerine bildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonrası adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz öğrenilemezken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.