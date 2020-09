DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Darp edilme anları kameraya yansıyan kadın işletmeci yaşadığı dehşeti anlattı

Muğla'nın Milas ilçesinde büfe işletmeciliği yapan 2 çocuk annesi Elif Gültekin (55), dün öğle saatlerinde büfede otururken, büfeye gelen bir müşterinin sözlü ve fiziksel tacizine uğradı. Büfe sahibi kadın, Kürşat Z. tarafından önce itildi, ardından ise dövüldü. Yaşanan bu anlar ise büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşadığı olayı DHA'ya anlatan Gültekin, "Ben kendimi savunma esnasında adamı darp ettim diye ifade vereceğim, 2 saat sonra serbest bırakacaklar. Ben burada öldükten sonra mı sahip çıkacaklar. Beni bugün bu hale getiren insan 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek" dedi.

Olay dün öğle saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesinde saat 13.00 sularında Elif Gültekin'in işlettiği büfede meydana geldi. Büfe işletmecisi Elif Gültekin, sabah saatlerinde büfesini açtı. Öğle saatlerinde ise dükkana gelen Kürşat Z. Önce alışveriş yaptı. İddiaya göre Kürşat K., alışverişin ardından, Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulundu. Dükkan'dan Kürşat Z.'yi çıkarmaya çalışan Elif Gültekin, Kürşat Z.'nin fiziksel darbeleri ile yerde kaldı. Yere yığılan kadına tekmeler atan Kürşat Z. ardından büfeden kaçtı. Büfeye gelen başka bir müşteri tarafından durumun polise bildirilmesinin ardından Kürşat Z. yakalanarak gözaltına alındı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, büfede bulunan güvenlik kameraları yaşanan arbedeyi an be an kaydetti. Elif Gültekin'in darp edildiği görüntüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Yaşadığı dehşeti DHA'ya anlatan Elif Gültekin, "Benim 4.5 yıl önce eşim vefat etti ben burayı yalnız işletiyorum. Eşimi kaybedince, geçimimi sağlamak için eşime ait olan büfeyi işletmeye başladım. Eşim öldükten 25 gün sonra dükkanıma hırsız girdi, zarara uğradım ben bunları şikayet ettim, olay kapandı gitti. Dün de bu olayın gerçekleştiği gün, büfede otururken yarı çıplak bir adam geldi. Alkol ve sigara istedi, verdim. Sonra adam sözlü tacize başladı. O sırada yanımda bir bayan komşum geldi onunla muhabbet ediyorduk, ondan sonra adamı dışarı çıkarmak için uğraş verdim, elime aldığım değnekle korkutmak istedim. Orada bacağına bir tane vurdum korkutmak için, gider diye tekrar geri döndüm dükkana. Ardından geldi beni arkamdan darp etti" dedi.Elif Gültekin sözlerine şöyle devam etti:

"Bir bayan olarak nasıl yapabilirim dürüst çalışana bu hareketi yapıyorlar, ne yapacağız bilmiyorum. Bana saldıranı hiç tanımıyorum 2,3 gündür gelen bir müşteri ben hangi bir müşteriyi tanıyabilirim. Napacağız bilmiyorum. Böyle vurulacak, dövülecek ondan sonra gideceğim ben karakola ifademi alacaklar. Ben kendimi savunma esnasında adamı darp ettim diye ifade vereceğim. 2 saat sonra serbest bırakacaklar. Ben burada öldükten sonra mı sahip çıkacaklar. Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanımı, geçim kaynağımı bu adilerin yüzünden kapatıyorum can güvenliğim olmadığı için" dedi.