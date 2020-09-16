Son dakika haber! ESKİŞEHİR İşkence edilerek öldürülen eşeğin gözleri canlı canlı oyulmuş - Son Dakika

İşkence edilerek öldürülen eşeğin gözleri canlı canlı oyulmuş

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde çiftçi Recep Çakır'a ait eşek işkence yapılarak öldürülmüş olarak bulundu. Çakır, eşeğini öldürdüğünü öne sürdüğü 2 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade ederek, "Eşeğimin aşırı derecede işkence edildiğini, gözlerinin oyulduğunu gördüm. Hunharca bir şekilde öldürülmüş. Çok duygulandım" dedi.

Beylikova ilçesine bağlı Doğanoğlu Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Recep Çakır (57), bahçesinde baktığı eşeğini yaklaşık 1.5 kilometre ileride ölü olarak buldu. Veteriner hekimlerce yapılan incelemede eşeğin işkence edilerek ve gözleri oyularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Çakır, eşeğini öldürdüğünü öne sürdüğü 2 kişi hakkında Beylikova Jandarma Komutanlığı'na ve Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Jandarmada ifade veren 2 şüpheli suçlamayı kabul etmezken, savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eşeğinin işkenceyle öldürüldüğünü gördükten sonra çok duygulandığını belirten Çakır, "Beylikova'da kurulan pazara köpeklerim için ekmek almaya geldim. Geri döndüğüm zaman otlatmak için koyunlarımı meraya çıkardım. Eşeğimin atımın yanında olmadığını görünce aramaya başladım. Eşeğimi 1.5 kilometre uzaklıkta ölü vaziyette buldum. Eşeğimin aşırı derecede işkence edildiğini, gözlerinin oyulduğunu gördüm. Hunharca bir şekilde öldürülmüş. Çok duygulandım. 12 gün önce şüphelendiğim şahıs bana gelerek, 'Recep abi senin eşeğini öldüreceğim' demişti. Eşeğin ölüsünü görünce aklıma ilk suçlu o şahıs geldi. Şu anda konu adli mercilere taşındı" dedi.

'GÖZLERİ CANLI CANLI OYULMUŞ'

Recep Çakır'ın avukatı Buket Ünlü Hatip ise, eşeğin vahşice katledilmesini hakkında 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Jandarma tutanaklarındaki bulgulara göre eşeğin gözlerinin canlı canlı oyulduğunu tespit ettiklerini söyleyen Hatip, şöyle konuştu:

"Müvekkilim emekli olduktan sonra doğa hayatını sevdiği için Beylikova'da bir köye yerleşiyor. Çeşitli hayvanları var ve bir eşek sahipleniyor. Maalesef çok sevdiği eşeği vahşice katlediliyor. Bu olay Türkiye'de baya bir infial yarattı. Birçok sivil toplum kuruluşu olaya müdahil oldu. Bende gönüllü olarak avukatlığını üstlenmek istedim. Eşek işkenceye uğramış. Veteriner raporunda gözlerinin oyulduğu belirtiliyor. Aynı zamanda rektum bölgesine yabancı cisim sokulmuş ve iç organları parçalanmış. Jandarmanın tuttuğu tutanakta ise gözlerinde kan oturmaları var. Bu da gözlerinin canlı canlı oyulduğunu gösteriyor. Müvekkilin şüphelendiği 2 kişi var. Olay şimdi yargıda olduğu için söz savcılıkta. Birçok baro olaya müdahil olmak istiyor. Muhtemelen 'mala zarar verme suçu' oluşacak ve TCK'nın 151'inci maddesi 2'inci kısmına göre 4 aydan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası olmak üzere bir suçlama bekliyoruz. Ama bu kesin bur çözüm değil. Bu, sahipli bir eşek. Sahibi bilinçli ama hakkı aranmayan çok hayvan var. Hayvan hakları yasasının biran önce çıkarılmasını istiyoruz."