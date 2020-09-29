DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kalbinden bıçakladığı Serap, öldü ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Serap Öner (26), uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Ali Öner (24) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kalbinden bıçakladığı Serap, öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Serap Öner (26), uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Ali Öner (24) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün gece saatlerinde Ceyhan ilçesindeki Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Ali Öner'in yanından ayrılan iki çocuk annesi Serap Öner, bir ay önce babasının evine geldi. Geçen hafta uzaklaştırma kararı da aldıran Serap Öner'den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınbabasının evine gelerek kapının önünde gördüğü eşiyle tartışmaya başladı.KALBİNDEN BIÇAKLANDITartışmanın büyümesi üzerine eşini kalbinden bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören ailesi kendi imkanları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner'i yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOGülşah ÖZGEN- Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),

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Manavgat'ta kaza: 2 yaralı, kaza anı kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters dönen otomobilde bulunan Gülsüm Arısoy ve Raziye Ünal adlı kız kardeşler yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Manavgat- Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde Gülsüm Arısoy'un kullandığı 07 YD 309 plakalı otomobil ile Mertcan Erten'in kullandığı 06 EN 778 plakalı otomobil çarpıştı. Arısoy'un kullandığı otomobil, çarpışmanın ardından refüj bordürüne çarparak ters döndü. Araçta Gülsüm Arısoy ve yolcu olarak bulunan kız kardeşi Raziye Ünal, yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan kız kardeşler sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Gülsüm Arısoy ve Raziye Ünal'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobillerden birinin sağa dönüş yapmak isteyen diğer otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı ve kontrolden çıkarak refüje çarptığı ve takla atarak ters döndüğü anlar yer aldı.

Ali Öner, Ceyhan, Adana, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

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