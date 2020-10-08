Son dakika haberleri... Vali Balcı: Tokat'ta maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuluyor - Son Dakika

TOKAT Valisi Ozan Balcı, koronavirüs denetimine katılıp, kentte maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük oranda uyulduğunu söyledi.

Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt ile Niksar yolu kavşağından başlayarak, Remzi Behzat Caddesi'nde esnaf ile yoldan geçenleri maske ve mesafe konularında uyardı. Vali Balcı ve beraberindekiler, Çekenli iş merkezindeki çay ocaklarında oturanlara da maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Tokat'ta halkın sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduklarını dile getiren Vali Balcı, "Pandemi dünyada yaşanan bir şey. Türkiye 'de de yaşanıyor. El ele vererek bu mücadelenin üstesinden geleceğiz. Sağlık Bakanlığı 'mız ve devletimizin aldığı kararlara hep birlikte uyacağız. Tokatlı hemşehrilerim beni bu konuda mutlu ediyorlar. Üst düzey bir sorumluluk var. Kurallara uyuyorlar, çaba gösteriyorlar. Sahada bunun uygulandığını görmekten büyük mutluluk duyduk" dedi.

Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü günden bugüne kadar hijyen çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Mart ayından belli ekiplerimiz bu konuda hem eğitiyoruz hem de arazide temizlik, ilaçlama, hijyen konusunda yoğun bir şekilde çalışmalarını sağlıyoruz. Ekiplerimiz denetimlerimize devam ediyor. Bunların da sonuçlarını alıyoruz. Tokat'ta da çok iyi giden bir ivme var" diye konuştu.