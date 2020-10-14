DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

14.10.2020 12:30
DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

KADİR ŞEKER'İN BABASI: ÇOCUĞUMUZUN SUÇSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUZKadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı (3)Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, telefonla yaptığı açıklamada, karara itiraz için bir üst mahkemeye başvuracaklarını belirterek, "Mahkemenin kararıya saygılıyız.

KADİR ŞEKER'İN BABASI: ÇOCUĞUMUZUN SUÇSUZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı (3)

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, telefonla yaptığı açıklamada, karara itiraz için bir üst mahkemeye başvuracaklarını belirterek, "Mahkemenin kararıya saygılıyız. Ancak,çocuğumuzun suçsuz olduğuna inanıyoruz. Hukuki hakkımızı kullanıp, biz bu durumu bir üst mahkemeye taşıyacağız. " dedi.

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, "Kadına şiddet diye çıktılar. Kadın kolları buraya kadar geldiler. Herkes bu raporu çeksin, sonuçta  darp, cebir izi yoktur. Bu kadar her şey ortadadır. Kadir Şeker'in elindeki bıçak 25 santim. Buradan Türkiye halkına şunu sormak istiyorum, benim ağabeyim  19 sabıkası olduğu söylendi.Uyuşturucu, gasp, yaralama ve yağmacılık gibi suçları olduğu söylendi. 19 sabıkası olan bir kişi sokağı çıktığında bıçak taşır mı taşımaz mı?  Benim ağabeyim bıçak taşımamıştır. Çünkü 19 sabıkası yok. 20 yaşında üniversiteye hazırlanan bir öğrencinin cebindeki bıçak. Evladı olanlar var burada. Herkes çoluğuna çocuğuna dikkat etsin. Kendisi de beyan etti bu bıçağı internet üzerinden tesbih gibi oynamak için almış. Bu kadar her şey ortada. Görgü tanığının ağabeyim yerde can çekişirken şüphelinin tekme attığına dair beyanı var. Önce Allah'ın adaletine sonra yüce mahkemenin adaletine güveniyoruz. Bu ceza bizi tatmin etmedi. Gerekli girişimlerde bulunacağız. Artık herkes gerçekleri görsün."dedi.

'ÇOCUĞUM ÖLÜMÜ HAK ETMEMİŞTİ'Niyazi Remzi Duran,  yaşanan olaylar nedeniyle kendisinin de mağdur olduğunu  belirterek, "Ben bu olaylar yüzenden okulum ve takımından atıldım. Benim futbol kariyerim bitmiş durumda."dedi. Annesi Mübeyyen Güner ise "Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti. Kadına şiddet diye kurtaracaklardı. 8 aydır ben evimde ağlarken, onlar Türkiye'yi galeyana getirip, kadına şiddet, Emine Bulut'a bağladılar. Benim çocuğumun şiddet uygulamadığını Kadir Şeker de ifadelerinde söyledi. Kadına şiddet uyguladığını görmedim diyor. Ayşe Dırla'ya baskı yaptığımız ve ifadesini değiştirdiğimiz  söylüyorlar, asla yapmadık. Ayşe nerede bilmiyorum. Ayşe'ye buradan sesleniyorum, 'Çık kızım doğruları söyle'. Ayşe ifadesini değiştirebilir."dedi. Özgür Duran'ın avukatı Furkan Akbulut, da şunları söyledi: "Olayın ilk başından beri kadına şiddet olmadığını belirtmiştik. Buna ilişkin raporları da sunmuştuk. Bugün mahkemede aynı kanaatte bulundu. Özgür Duran'ın ailesi sosyal medyadan yıprandı. İstinaf aşaması olacak. Biz elimizden geleni yapacağız."Avukatlarından Metahan Uluman da, "Verilen ceza bizi tahrik etmedi. Haksız tahrik uygulandı. Bu bizim hoşumuza gitmedi. Gereken yerlere başvuracağız. Burada hukuk savaşı veriyoruz. Aslında mağdur olduğumuz hep belirttik. Sabıkası olan insanların adalet önünde eşik olduğunu hep söyledik. "dedi.

Avukatlarından Duygu Delibaş da, olayda kadına şiddetin olmadığını, karşı tarafın basını yanlış yönlendirmesiyle istem dışı kamuoyu oluştuğunu belirterek, "Kadına şiddet olsa ben bir kadın olarak dosyaya girmem. Bunu mahkemede de dile getirdik. Deliller sabit, adli tıp raporu var. Herhangi bir darp olmadığına dair. Adalet yerini buldu. Kamuoyundan mahkeme etkilenecek mi diye tedirgindik. Biz mahkemenin etkileneceğini düşünüyorduk. Ama bağımsız mahkemeler bundan etkilenmedi. Olması karar budur."diye konuştu.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

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