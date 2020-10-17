DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9
17.10.2020 13:59
Filyos limanında doğal gaz açıklaması öncesi hareketlilikZONGULDAK açıklarındaki doğal gaz rezervi çalışmalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki TPAO'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması öncesi hareketli anlar yaşanıyor.
Filyos limanında doğal gaz açıklaması öncesi hareketlilik
ZONGULDAK açıklarındaki doğal gaz rezervi çalışmalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki TPAO'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması öncesi hareketli anlar yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Sondaj gemisinde yapacağı açıklama öncesi, doğal gaz arama çalışmalarının karadaki merkezi olan Filyos Limanı'nda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) merkezinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.TPAO'ya ait helikopter de Karadeniz üzerinde yaptığı uçuşun ardından limana iniş yaptı. TPAO merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması heyecanla bekleniyor.
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