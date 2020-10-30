DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

30.10.2020 13:30
DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 gözaltıKAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da, terör örgütü PKK'nın çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlediği ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3...

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 gözaltı

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da, terör örgütü PKK'nın çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlediği ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri'ye gönderildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili kimlikleri belirlenen 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler, sorguları için Kayseri'ye gönderildi.

Saldırının faili PKK'lı terörist 'Fırat-Bozan' kod adlı Ferhat Tekiner ise geçen hafta MİT ve emniyet işbirliği ile düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORMücahit YOLCU/DİYARBAKIR,

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Bitlis'te PKK'ya ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Ortakapı Köyü kırsalına operasyon düzenledi. "Şehit J.Er Şevket Kesip 2020-51" adı verilen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü jelikan içerisinde EYP yapımında kullanılan 25 kilogram amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, 2,5 litre mazot, 50 kilogram un, 50 kilogram bulgur, 5 kilogram pirinç, 5 kilogram şeker, 2 çift mekap ayakkabı, 10 paket helva, 4 diş macunu ve 10 diş fırçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler ise uzman ekiplerce olay yerinde imha edildi.

Diyarbakır, Terör, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

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