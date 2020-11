İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda - Son Dakika

İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında olduğu sanılan kişilerin yakınları için umut olan, arama kurtarma ekiplerinin de moralini yükselten minik Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı da yıkıldı. Depremde Fidan Gezgin ile 3 yaşındaki kızı Ayda da enkaz altında kaldı. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremden 91 saat sonra bir mucize yaşandı. Ekipler, Uğur- Fidan Gezgin çiftinin kızı Ayda Gezgin'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturarak çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan Ayda, elden ele ambulansa taşındı.

'AYLA BEN, İYİYİM' DEDİ, AYRAN VE SU İSTEDİ

Ayda'nın yerini tespit eden kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayda'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayda'nın, 'Ayda ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayda'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi. Ayrıca minik Ayda'nın ilk olarak ayran ve su istediği belirtildi.

YAŞAM ÜÇGENİNDE BULUNDUAyda Gezgin'in kurtarılması, ekiplerin morallerini artırdı, güç verdi. Ayda Gezgin'in mutfakta olduğu, bir tarafta mutfak tezgahı, diğer tarafta dolapların ortaya doğru yıkıldığı, buzdolabı, bulaşık makinesi ve fırının oluşturduğu yaşam üçgeninde kaldığı kaydedildi. Gece aynı noktada dinleme yapıldığı, Ayda Gezgin'nin uyumuş olabileceği için yanıt vermemiş olabileceği ifade edildi.

'ÖPTÜĞÜMDE, İNSAN KAYBOLAN EVLADINI BULUR, İŞTE O DUYGUYU YAŞADIM'Ayda Gezgin'i bulduğu sırada öptüğü anlar fotoğraf karelerine yansıyan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, 'Öptüğünüz sırada ne hissetiniz'ö sorusuna "Siz evladınızı nasıl öpersiniz'ö yanıtını verdi.Cem Erdoğan, "Bu duygu anlatılmaz onlar bizim çocuğumuz, evladımız. Biz bunlar için varız. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, evladını bulur işte o duyguyu yaşadım ben. Enkazda arkadaşlarımız dinleme yaparken Atıl Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının orada yaşam üçgeninde bulduk. Aramızdaki konuşma ikimize özeldi aramızda kalsın istiyorum. Biz ekip olarak çalıştık. Biz hep birlikte bu sevinci yaşadık. Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu soruyorum. Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancımızı kaybetmedik. Bir anneyi, bir canımızı, bir kardeşimizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. 3 saatte bir ses almak için dinleme yapıyorduk. Burada çalışan JAK, İHH, AFAD ekiplerine, herkese teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi.

BULDUĞUMUZDA BUZDOLABININ SÜSÜYLE OYNUYORDUMinik Ayda'nın sesini duyarak çalışmaların o yöne yoğunlaşmasını sağlayan İzmir AFAD ekibinden Atıl Hepçorman ise, "Bu duygunun tarifi yok. Herkesin emeğine sağlık biz bunun için buradayız. İmkanlar buradan canlı çıkartabilmek için. Ufak bir kızımızı oradan gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Ben buradayım dedi. Elinde buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. O an duygu boşalması olduö diye konuştu.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Kadir ÖZEN- Mehmet CANDAN - Huzeyfe Ozdemir, Eda Ebru Naneci, Cemal Yıldırım/ İZMİR,

===========================

Bursa'da hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandıBURSA'da daha önce hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen 1'i çocuk 3 şüpheli, polisin takibi sonucu girdikleri evde suçüstü yakalandı. Üzerlerinden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çıkan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin apartmana girme anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, pazar günü merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Demirtaş Mahallesi'nde devriye gezerken daha önce hırsızlık suçuna karışmış D.A. (30), N.D. (34) ve Ç.B.'yi (15) gördü. Şüphelileri tanıyan ekipler, takibe aldı. Şüphelilerin bir süre sonra Cumhuriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerindeki Yörük Apartmanı'na girdiğini gören ekipler apartmanın girişinde beklemeye başladı. Polis, yaklaşık 25 dakika sonra apartmandan çıkan 1'i çocuk 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şüphelinin üst aramasında 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Ziynet eşyaların şüphelilerin girdikleri binada oturan E.S.'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, altınları E.S.'ye teslim etti.Gözaltına alınan D.A.ve N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yaşı küçük olan Ç.B. ise Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerden N.D. ile Ç.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan şüphelilerin apartmana girdiği anlar ise apartmanın girişindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kadınların tanınmamak için başlarını örtmeleri dikkat çekti.