Göçük altında kaldığını belirten kadının yaşadığı panik 112 Acil merkezinin kayıtlarında - Son Dakika

Göçük altında kaldığını belirten kadının yaşadığı panik 112 Acil merkezinin kayıtlarında

04.11.2020 12:51
Göçük altında kaldığını belirten kadının yaşadığı panik 112 Acil merkezinin kayıtlarında, System.String[]

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken bir binanın altında çocuklarıyla kalan kadının yaşadığı panik ve yaşanan can pazarı 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kayıtlarına yansıdı.

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken bir binanın altında çocuklarıyla kalan kadının yaşadığı panik ve yaşanan can pazarı 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kayıtlarına yansıdı.

Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı. Enkaz altında 4 çocuğuyla kalan kadının yaşadığı panik anları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kayıtlarına yansıdı. İşte bir annenin yardım feryatlarının yer aldığı ses kayıtlarından bazılarındaki konuşmalar şöyle:

Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. 3 tane bebeğim var, hepimiz göçük altındayız. Hepimiz bir aradayız.Hemen ekip yönlendireceğiz hanımefendi. Hangi sokak orası?1593/4 Sokak. Cumhuriyet Sitesi. Ne olursunuz acele edin 4 çocuğum var. Daire 4 C Blok Salon tarafındayız.İhbarınızı aldık, sakin olun. Ekipler geliyor.-Parkın orda oturuyoruz.-Cumhuriyet Sitesi değil mi?

Bir başka anne, depremde çocuğuyla beraber mahsur kaldığı evinden 112 çağrı merkezini arayarak yardım istiyor.

- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.Evde kaldım. Kapının önüne portmanto devrildi, kapım açılmıyor, evde mahsur kaldım. Çocuğum da var, dışarı çıkamıyorum.Hanımefendi, şu anda böyle baya vaka var. Binanızda çökme var mı?Bilmiyorum, her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar.Hanımefendi adres neresi?288/7 Sokak numara 3. Zeki Müren Parkının tam karşısı. Kapım kilitlendi çıkamıyoruz. Ne olur kurtarın.Kaçıncı kattasınız siz?3'üncü kattayım.

Tamam hanımefendi."


Göçük altında kaldığını belirten kadının yaşadığı panik 112 Acil merkezinin kayıtlarında
Göçük altında kaldığını belirten kadının yaşadığı panik 112 Acil merkezinin kayıtlarında

Cumhuriyet, 112 Acil, Deprem, Göçük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göçük altında kaldığını belirten kadının yaşadığı panik 112 Acil merkezinin kayıtlarında - Son Dakika


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