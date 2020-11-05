DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Kaburgaları kırılan depremzede camı kırarak enkazdan yaralı kuruldu

İZMİR'in Bayraklı ilmesindeki Doğanlar Apartmanı'ndan enkazında 8 kaburgası kırılan Mustafa Mutlu'nun, o haliyle kapının camını kırarak hem torununu hem de eşini kurtardığı ortaya çıktı.

Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6,6 şiddetli depremde, Bayraklı Doğanlar Apartmanı'nın 7'inci katında yaşayan Mustafa Mutlu ve yakınları, zor anlar yaşadı. Eşi Türkan Mutlu ve torununun yaralanmadığı enkazda Mustafa Mutlu'nun, 8 kaburgası kırıldı. Mutlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi servisine kaldırıldı. Depremden hiç yara almadan çıkan Mustafa Mutlu'nun eşi Türkan Mutlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Depremde yaşadığım o anı anlatamam. Deprem olduğunda salonda oturuyorduk, koridora çıktık. Torunum uyuyordu, onu aldık. Eşim, torunumu aldı ve yanıma geldi. O an bina çöktü. Çatırdamalar zaten deprem sırasında başlamıştı ama torunumu aldıktan sonra kendimizi binanın altında bulduk. Bir anda her taraf duman oldu. Eşim, nefes alamadığını söyledi. Bir kapının camını kırdık, boşluktan seslendik. Sesimizi duyan ekipler, yanımıza gelmeye çalıştı. Geldikten sonra binadan çıktık. "

Eşi Mustafa Mutlu'nun, vücudunda kırıklar olduğunu ve tedavisinin bir süre daha devam edeceğini ifade eden Türkan Mutlu, "Çok yarası var. Omurilikte kırıklar var. Akciğerinde zedelenme, kaburgasında sekiz kırık mevcut. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye devam edeceğiz. İnşallah kurtulacak" dedi.