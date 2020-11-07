Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım'dan Seferihisar ziyareti (2) - Son Dakika

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİTMEDEN KONUTLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremin merkez üssü Seferihisar Sığacık'ı ziyaretinde, basın açıklamasında bulundu. Depremin üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçtiğini söyleyen Binali Yıldırım, "Bu süre içinde devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmak suretiyle öncelikli olarak enkaz altında sağ olan vatandaşlarımızı çıkarmak için gayret etti. 107 kişi enkaz altından sağ salim çıktı. En sonunda 108 saat sonra Ayda bebek sağ salim çıkarıldı. 114 can kaybımız var. Burada bir teyzemiz, hayatını kaybetti. Taziye ziyaretinde bulunduk. Yaralar sarılıyor, küçük çaplı bir tsunaminin oluştuğu bu bölgede, balıkçılarımızla, bölge sakinleriyle bir değerlendirme yaptık. Onlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Tüm bu bölgeyi tekneler alabora oldu, sokaklar balçıkla doldu ama Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekipleri, yerel yönetimler ve kamu kuruluşları el birliği yaparak, kısa sürede bu bölgeyi normal haline döndürmek için çalışma yaptılar. Bugün de gördük ki, çok şükür depremin izleri büyük oranda silinmiş. Bundan sonra geleceğe odaklanmak, normal hayata dönmek için adımlar atmak kalıyor. Koordinasyon Kriz Merkezi de süratle çalışmalarına devam ediyor. Tespitler yapıldı, esnafımızın zararlarına destekte bulunulacak. Sığacık'ta herhangi bir hasarlı bina yok. Ciddi manada hasar tsunami nedeniyle oluştu. Bu hasarlar da gideriliyor. Depremin merkezi Seferihisar olduğu için burada çok büyük yıkım oldu gibi bir algı var. Olmadı ama nerede olursa olsun her yer bizim insanımız. Nerede bir deprem olursa hepimizin aynı şekilde yüreği sızlar. Üzüntümüz her yer için aynı. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. İlk andan beri hemşehrilerimizin yanında olduk, an be an gelişmeleri değerlendik. Hasarlı binaların hepsi tespit edildi. 1 ay içinde konutların inşaatına başlanacak. Önümüzdeki yıl bitmeden konutlar yapılmış ve sahiplerine tespit edilmiş olacak" dedi.