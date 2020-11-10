DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

İzmir'de Atatürk törenle anıldı

İZMİR'de, büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümünde anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve protokol üyeleri de katıldı. Bakan Kurum ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na Cumhuriyet Meydanı'nın çevresindeki vatandaşlar da araçlarını durdurarak eşlik ettik.