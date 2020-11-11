DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

'KISA SÜRELİ ŞİDDETLİ BİR SARTINTI HİSSETTİK'

Kuşadası Körfezi'ndeki deprem, İzmir'de de hissedildi (2)

Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme çalıştığı iş yerinin 5'inci katında yakalandığını belirten inşaat teknikeri Oğuzhan Çine, "Kısa süreli olan şiddetli bir sarsıntı hissettik. 30 Ekim'de yaşadığımız depremin korku ve paniğiyle hemen aşağıya indik. Açık alanda bir süre sakinleşmeyi bekledik. Umarım bu depremler daha fazla sürmez" dedi.

'DİKEN ÜZERİNDE OTURUYORUZ"

Deprem sırasında, arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı turizm acentesinin önünde sohbet ettiklerini ifade eden Regaip Pektaş ise "Aniden bir uğultu duyduk. Daha sonra sarsıntıyı hissettik. Arkadaşlarımla korku ve panik içerisinde açık alana koştuk. Artçı sarsıntılar nedeniyle bir süredir diken üzerinde oturuyoruz. Temennimiz bu depremlerin bir an önce sona ermesi" diye konuştu.