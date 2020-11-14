DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

14.11.2020 14:23
DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Deprem anı pazardaki MOBESE kamerasındaİZMİR'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, pazaryerindeki MOBESE kamerasınca kaydedildi Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelindeki bazı binalar yıkılırken bazıları hasar gördü.

Deprem anı pazardaki MOBESE kamerasında

İZMİR'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, pazaryerindeki MOBESE kamerasınca kaydedildi

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelindeki bazı binalar yıkılırken bazıları hasar gördü. 115 vatandaş ise yaşamını yitirirken, birçok kişi ise yaralandı.

Deprem anı, İzmir'deki bir pazaryerindeki MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde yerin sarsılma şiddeti, tezgah üstündeki şemsiyelerin şiddetli sallanmasiyla görülürken, vatandaşların korkuyla kaçtığı da gözlendi.

Görüntü dökümü

Son dakika hattına geçildi

Deprem anı

Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)

=========

Kahramanmaraş'ta, HDP'li ilçe başkanına terör gözaltısı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler (33), terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonunda ekipler, HDP İlçe Başkanlığı'na ve Kızıler'in Memişkahya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evinde yakalanan Naci Kızıler, gözaltına alındı. İlçe başkanlığında ve evde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Naci Kızıler, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Pazarcık Adliyesi'ne sevk edildi.PKK'YA DESTEK İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan haziranda terör örgütü PKK'nın sözde 'Avrupa Kürdistanlılar Demokratik Kongresi' altında 'sosyal alan yapılanması'nda örgüte finansman ve eleman sağlayanlara yönelik polisin çalışması kapsamında Naci Kızıler'in de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Seferihisar, MOBESE, Deprem, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı Hırsızlar, Harry Kane'in 1 milyon TL değerindeki aracını çaldı Ormana ağaç kesmeye giden vatandaş elinde testere ile ölü bulundu Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı 'Miss Uganda' yarışmacıları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada Bebeklerinin cinsiyetini Atakule'ye pembe renk yansıtarak duyuran çift 'Pes' dedirtti Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart İBB Başkanı İmamoğlu'ndan koronavirüs uyarısı: İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşanıyor, 2-3 haftalık kapanma şart         
14:26
Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil         
14:09
Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti         
13:36
Ünlü sunucu Cansın Helvacı, koronavirüse yakalandı Ünlü sunucu Cansın Helvacı, koronavirüse yakalandı         
13:05
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu         
12:51
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Eski sevgilisinin evini kundaklayan satırlı saldırganın Eski sevgilisinin evini kundaklayan satırlı saldırganın "O evi yakacağım" sözleri çileden çıkardı         
11:46
Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı         
10:26
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 14:35:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei