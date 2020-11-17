DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

17.11.2020 12:41
DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Yolu kapatan komşu mağdur etti iddiasıANTALYA'nın Kumluca ilçesinde satın aldığı arsanın önünden geçen yolun kendi tapusu içinde kaldığını öne süren vatandaş yolu kapatınca, mağdur olduğunu söyleyen komşu Süleyman Akıncı (55) davacı oldu.

Yolu kapatan komşu mağdur etti iddiası

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde satın aldığı arsanın önünden geçen yolun kendi tapusu içinde kaldığını öne süren vatandaş yolu kapatınca, mağdur olduğunu söyleyen komşu Süleyman Akıncı (55) davacı oldu. Serada ürettiklerini el arabasıyla taşımak zorunda kaldıklarını anlatan Akıncı, "Davacıyız. Kanunen ne hakkımız varsa arayacağız. 100 senelik yolu 'tapumun içinde' diye kapattı" dedi.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Çerdin mevkiinde 9800 metrekarelik arsayı geçen yıl nisan ayında satın alan İ.A., buraya ev yaptırıp, değişik meyve fidanları diktirdi. Bu yıl ağustos ayında arsanın ölçümlerini yeniden yaptıran İ.A., kenardan geçen yolun da kendi tapulu arsası içerisinde olduğunu iddia ederek, kamyonlarla getirttiği kayalarla yolu kapattı. Bu durum karşısında mağdur olduğunu öne süren sera üreticisi Süleyman Akıncı (55), kapatılan yolun 100 yıldır kullanıldığını söyledi. Yol kapatıldığı için serada yetiştirdikleri ürünleri 150 metre uzaklıktan el arabasıyla taşıyıp kamyonete yüklemek zorunda kaldıklarını anlatan Süleyman Akıncı, haklarını hukuki yollardan arayacaklarını kaydetti.

Süleyman Akıncı, "Bu yol 100 senelik yol. Bu tarla satıldı. Biz yayladaydık. Bir gecede duvarı örmüş. Kamyonla getirmiş. Duvarı kaldırmadık. Mahkemeye verdik. Mahkemenin sonucunu bekliyoruz. Üstümüze sel sularını saldılar. Seralarımızın bir yanı yıkıldı. Salatalıkları el arabalarıyla çekiyoruz. Rezilliğimiz paçadan akıyor. Davacıyız. Kanunen ne hakkımız varsa arayacağız. 100 senelik yolu 'tapumun içinde' diye kapattı. Biz de 'kapatma parasını verelim' dedik. 'Size satmayacağım' dedi. Bu yol bizim atalarımızdan kalma. Atalarımızın öbür tarafta tarlası var" dedi.

Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç da "Bu yol 100 yıllık. Bu arazileri aynı aileden kişiler kullanıyordu. Yani hepsi birbirine akrabaydı. 9800 metrekarelik bu araziyi satın alan kişi, 4 ay sonra tapu kadastro mühendislerine ölçtürmüş. Yolun tapunun içinde kaldığını görünce yolu kaya parçaları ile kapatmış. 100 yıllık yolun kapatılmasını doğru bulmuyorum. Mahkemenin kararıyla sorunun çözüleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Mavikent, Kumluca, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika


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