DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yapılan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adresleri belirlenen 9 kişi, yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu, bilgisayar, flash bellek, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.