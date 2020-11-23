DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9
23.11.2020 13:33
Siverek'te otomobil devrildi: 3 yaralıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.
Siverek'te otomobil devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Sırrı Çaktur yönetimindeki 63 E 4091 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden sürücü Çaktur ile yanında bulunan Fadile Çaktur ve Mikail Çaktur, itfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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