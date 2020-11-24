Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (3) - Son Dakika

Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (3)
24.11.2020 12:16
KADININ BEBEĞİ GÖTÜRME ANI KAMERADASivas'ta sabah saatlerinde boş arsada bulunan ve hastanede hayatını kaybeden bebekle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.
KADININ BEBEĞİ GÖTÜRME ANI KAMERADA
Sivas'ta sabah saatlerinde boş arsada bulunan ve hastanede hayatını kaybeden bebekle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Gözaltına alınan ve henüz kimliği açıklanmayan kadının bebeği binadan çıkarışı ve elinde boş battaniye ile dönüşü görüntülerine ulaşıldı. Uluanak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandan çıktığı görülen kadının saat 06.00 sıralarında kucağında bebek ile ilerlediği ve kısa süre sonra elinde boş bebek battaniyesi ile geri döndüğü görüldü. Bu görüntülerden yola çıkılarak gözaltına alınan ve Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli kadın sorguya alındı.
Arife Defne ARSLAN/SİVAS,
Son Dakika Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Profesörün adına sahte Instagram hesabı açıp teşhis bahanesiyle ailelerden çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf istemişler Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı