DHA YURT BÜLTENİ -9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -9
27.11.2020 13:34
Mersin'de 21 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandıMERSİN'de, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent B. (61), polis ekiplerince yakalandı.
Mersin'de 21 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
MERSİN'de, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent B. (61), polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında fuhşa yer temin etme ve hırsızlık gibi suçların da bulunduğu 14 farklı dosyadan 21 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Mersin ile Niğde İlamat ve İnfaz Bürosu'nca aranan Bülent B.'nin kent merkezinde saklandığı evi tespit etti. Eve yapılan baskınla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam