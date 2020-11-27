DHA YURT BÜLTENİ -9 - Son Dakika

Mersin'de 21 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

MERSİN'de, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent B. (61), polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında fuhşa yer temin etme ve hırsızlık gibi suçların da bulunduğu 14 farklı dosyadan 21 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Mersin ile Niğde İlamat ve İnfaz Bürosu'nca aranan Bülent B.'nin kent merkezinde saklandığı evi tespit etti. Eve yapılan baskınla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.