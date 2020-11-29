DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

29.11.2020 15:24
DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Demre'de kasım ayı sonunda deniz keyfi ANTALYA'nın Demre ilçesinde kasım ayı sonunda denize giren bir grup, Akdeniz'in ve güneşin tadını çıkardı.

Demre'de kasım ayı sonunda deniz keyfi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kasım ayı sonunda denize giren bir grup, Akdeniz'in ve güneşin tadını çıkardı.

Demre'de bir sitede yazlık evleri olan ve koronavirüs salgını nedeniyle kışı burada geçirmeye karar veren 5 kişi, kasım ayı sonunda denize girmenin ayrıcalığını yaşadı. Kumdağı mevkisindeki Özay Kent Myra Evleri'nde kalan emekliler Atılay Erkin, Şefik Çakır, Tevhit Varan, Serdar Erkin ve Erhan Öztan, 22- 23 dereceyi bulan hava sıcaklığı, 22- 23 derece deniz suyu sıcaklığını ve pırıl pırıl güneşli havayı görünce kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Kayalıklardan denize atlayan grup, bolca yüzdü. Denizin ve güneşin tadını çıkaran grup, kasım ayı sonunda denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Emekli gemi kaptanı Şefik Çakır, "Bizim Karadeniz'de bu mevsimde böyle sıcak olmaz hiçbir zaman. Temmuz ayında olan sıcaklık şu anda burada mevcuttur. Cennet burası, vallahi bir cennettir. Çok güzel bir yüzme yaptık. Çok güzel" dedi.Emekli albay Atılay Erkin, "Kasımın son günü. Kekova manzarası. Deniz sıcaklığı 22, hava sıcaklığı 22. Böyle bir deniz bulunmaz. Onun için çok mutluyuz" diye konuştu.Emekli öğretmen Tevhit Varan, "Koronavirüsten kaçıp, buralara geldik. Kasımın son gönlerinde Kekova adalarının çevresinde denize girmek muhteşem bir şey. Şu an büyük şehirde yaşayıp, zor durumda olan dostlarımız bize biraz gücenecek ama keyfimizi yapıyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Grubun gelişiKayalıklardan denize atlamasıYüzmeden bölümlerKayalıklardan balıklama atlayanlarRöportajlarHABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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HDP önündeki eylemde 454'üncü gün DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 454'üncü günde de sürüyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemini sürdüren Songül Altıntaş, 5 yıldır oğlu için mücadele ettiğini belirterek, "Ben sadece oğlumu istiyorum, artık oğlumu bana versinler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'OĞLUMUN SESİNE, YÜZÜNE HASRETİM'

Gaziantep'ten 5 Eylül 2019'da gelerek, 2 Ekim 2015'te usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemine katılan Songül Altıntaş, 5 yıldır oğlu için mücadele ettiğini söyledi. Oğlunun sesine, yüzüne hasret kaldığını anlatan Altıntaş, "Oğlum vatani görevine giderken PKK'lı teröristler yolunu keserek silah zoruyla götürdüler. 5 yıldır oğlumun peşindeyiz. Oğlumu bize vermiyorlar. Onlar Kürt değiller, Amerika'nın uşaklarıdır. Çünkü Kürt olsaydılar Kürtlere zulüm yapmazlardı. Gençlerimizi kaçırıyorlar. Bu gençler evlerinde olsalar evleneceklerdi, bir yuvaları olacaktı. Benim oğlumdan ne istediler, oğlum kutsal görevine gitti. Çocuklarımızı artık bize versinler, askeri polisi bıraksınlar artık. Ben oğlumun sesine, yüzüne hasretim" dedi.

Antalya, Akdeniz, Kasım, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika


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