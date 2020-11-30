DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Otomobil lastiğinden 10 kilo esrar çıktı

Malatya'da, otomobilin lastiğine gizlenen 10 kilo 230 gram esrar, narkotik köpeğinin aramasıyla bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin otomobilin tekerine tepki vermesi üzerine lastiği söken ekipler, 10 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Polis ekipleriUyuştucunun bulunmasıOtomobilin lastiğiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, bu sabah saat 04.00 sıralarında Alanya'nın Elikesik Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki Ahmet Y.'nin kullandığı 32 HC 021 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Otomobil kayalık alanda metrelerce taklalar attıktan sonra durdu. Kullanılamaz hale gelen otomobilde sürücü Ahmet Y. ve eşi Özlem Y. ile çocukları Yusuf S.Y., Elif R.Y. ve Feriha S.Y. yaralandı.Kazayı fark eden civardaki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla civardaki hastanelere götürülürken, tedaviye alınan yaralılardan 1'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan Elikesik Mahallesi muhtarı Yusuf Boz, kazanın meydana geldiği yolda sık sık araçların uçtuğunu belirterek, bariyer yapılması gerektiğini söyledi ve yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden genel görüntüler (Vatandaş kamerası)

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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TBMM Başkanı Şentop, Konya'da cenaze törenine katıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK 1'inci Daire Başkanı Halil Koç ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren babası İsmet Koç'un (93) cenaze törenine katıldı. HSK 1'inci Daire Başkanı Halil Koç ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un babası İsmet Koç, dün Konya'da evinde geçirdiği rahatsız sonucu Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İsmet Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmet Koç'un cenazesi bugün Parasa Camii'nde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri katıldı. Törene katılan Şentop ve Gül, Halil Koç ve kardeşi Prof. Dr. Mehmet Koç'a baş sağlığı diledi. İsmet Koç'un cenazesi de kılınan namazın ardından Musalla Bağları Mezarlığına defnedildi.

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