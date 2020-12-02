DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

ERDİ SUNGUR İFADE VERDİ

Emre Aşık'ı öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi' (2)

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Erdi Sungur ile müşteki olarak Emre Aşık ve avukatları katıldı. Mahkeme heyetinin iddiaları okumasının ardından Erdi Sungur'un ifadesi alındı. Erdi Sungur ifadesinde, "Ben Cumhuriyet Savcılığı'nda samimi itiraflarda bulundum. Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur Aşık beni aldı. Günlük kiralık evlerde kaldık. Daha sonra Yağmur Aşık'ın evinde kaldık. Benim adam öldürme düşüncem yoktu. Ben tekrar cezaevine girdiğimde Yağmur ve İlyas Yılmaz görüşmeye devam etmişler. Daha sonra Baycan Ş. isimli birisiyle Yağmur'un beraber olduğunu öğrendim. Yatıp, kalkıp Emre'yi öldürmek istediğini söyledi. Ben bunu yapamayacağımı söyledim. Bana Arnavutköy'de ki evinin arkasındaki ormanlık alanda ete ateş ettirdi. Benim bu işi yapamayacağımı söyledi. Ben nedenini sorduğumda gözlerimi kırptığım için yapamayacağımı söyledi" dedi.

EMRE AŞIK'I ÖLDÜRECEK KİŞİYE 270 BİN LİRA VERDİErdi Sungur, Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'ı öldürecek kişiye 270 bin lira verdiğini belirterek, "İstanbul'dan kiraladığı araçla Düzce'ye gelirken Adapazarı'nda da ikinci aracı kiraladık. Yağmur İstanbul'dan kiraladığı araçla bende arkasından Adapazarı'ndan kiraladığım araçla Düzce'ye geldik. Amaç çevirmelerde polise yakalanmamaktı. Ben o dönem firariydim. Yağmur'un anne ve ablası bana damadım diyordu. Yağmur'un çantasında iki silah gördüler. Annesi Yağmur'a "bu silahlar ne'ö dedi. Yağmur annesine, "Sen Emre'yi öldüremedin. Bu halledecekö diyerek beni gösterdi. Benim bu işi yapamayacağımı düşündükleri için bir gün otobanda İzmit civarında yol kenarında beklerken arkamızdan siyah bir minibüs geldi. Yağmur minibüse geçti ve para götürdü. Yaklaşık 270 bin lira civarında olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra para verdiği kişinin Baycan Ş. olduğunu öğrendim. Yağmur'a bu kim dediğimde, 'Sen yapamayacaksın işi, bu halledecek' dedi" diye konuştu.'BENDEN HAMİLE KALDI'Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisinden hamile kaldığını iddia ederek, şöyle ifade verdi: "Kendimi o dönemlerde firari olduğum için Sertaç Ataoğlu olarak tanıttım. Ben cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım. Benden hamile kaldı. Yağmur açık hatlardan zaman zaman benim adıma mesajlaşıyor ve bana Emre'nin gay olduğunu söylüyordu. Hatta ellerinde gay bir video vardı ve bana buradaki erkek şahsın Emre olduğunu söylediler. Ben Emre'ye benzetemedim. Ancak onlar Emre olduğunu ısrarla söylediler. Ben bu dönemde Yağmur'un çocuklarının elinden alınırken Emre'nin avukatı Funda Hanım'ın el hareketi yaptığı videosunu izledim ve Funda hanımı arayarak tehdit ettim. Benim firari olarak silah alma gücüm ve durumum yoktu. Silahları Yağmur aldı. Silahları İstanbul'dan korsan taksici Mehmet A. getirdi. Silahları Emre'nin bizi öldürme tehdidi olduğu için aldığımızı söylüyorlardı. Ancak bizi arayanın Emre olmadığını daha sonra öğrendim. Düzce'ye gelirken mermileri ise Adapazarı'ndan taksici Hakkı D.G.'den aldık. Mermilerin parasını Yağmur verdi. 100 adet mermi aldık. Mermilerin 89 adetini yakalattık. Geri kalanı hem ete ateş ettim hem de Yağmur otobanda bir iki el havaya ateş etti. Biz Düzce'ye geldiğimizde İlyas Yılmaz'ın evinde kaldık. Dağlık alana gittiğimizde Yağmur İlyas'a bana domuz bul, depo bul diye ısrar etti. Hatta Düzce'de yakalanmamızın ardından cezaevine girdim ve tekrar çıktığımda 4 gün daha Yağmur'la kaldım. Bu süreç içinde Gaziosmanpaşa'da bir adliyede Yağmur'un baskısıyla onun lehine ifade verdim.ö

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, Erdi Sungur'a, "Sanığın üzerinden Emre Aşık'ın kimliği çıktı. Bu kimliği nasıl elde etti? İstanbul'dan Düzce'ye gelirken kolluk kuvvetlerine çarptılar mı'ö sorularını yöneltti. Erdi Sungur bunun üzerine, "Emre'nin kimliği Yağmur'un çantasından çıktı. Bana bu kimliği kullanabileceğimi ve Emre'ye çok benzediğimi söyledi.ö dedi.

Erdi Sungur ifadesinin devamında, "Düzce Vali yardımcısının şoförü Recep H. bize eskortluk yaptı. Yağmur, Recep'e 900 lira araba kiralaması için para gönderdi. Ardından evinde 1500 liraya eskort bir kadın tutarak beraber olmasını sağladı. Ardından Recep'in makam arabasıyla gelmesini istedi. Recep kabul etmeyince eskort kadının ikna etmesini istedi. Ardından Recep açığa alındı.ö diye konuştu.

"SONUN VATAN ŞAŞMAZ GİBİ OLACAKöEmre Aşık mahkeme verdiği ifadede ise, "Ben şikayetçiyim. Dava ve duruşmalara katılmak istiyorum. Erdi'yi tanımam. 2012 yılında Yağmur'la evlendik. İfadelere kadar benim hakkımda öldürme planı kurduğunu bilmiyordum. Ancak bana İlyas Yılmaz'ın kızı instagram üzerinden "Seni öldüreceklerö diye ısrarla mesaj atınca avukatım aracılığıyla olayı açığa çıkardık. Bu süreçten sonra avukatım görüşmelere devam etti. Ben boşanma davası açtığım zaman Yağmur sahibi olduğum oteli basarak, "Emre'nin E'si kalmayacak. Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak. Seni bitireceğimö diye tehdit etti. Otelden çıkarken kuzenim Gökhan Ersöz'e de aynı tehditleri etti.ö dedi.

DURUŞMA ERTELENDİDuruşmaya katılmayan Yağmur Aşık ile tanık İlyas Yılmaz'ın zorla getirilmesi, televizyon programları ile basında çıkan haberlerin toplanmasına ve delil sayılmasına yönelik mütalaa sunuldu. Mahkeme heyeti mütalaayı kabul ederek boşanma davasında evi elinden alınan Yağmur Aşık'ın adresinin tespit edilmesini, adresinin tespit edilmesinin ardından mahkeme gününü beklemeden ifadesinin alınmasını isteyerek bir sonraki duruşmanın 28 Ocak 2021 günü yapılmasına karar verdi.

'ERDİ SUNGUR ÇOK CİDDİ İDDİALARDA BULUNDU'Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güzel geçti mahkeme. Sanık Erdi Sungur çok ciddi iddialarda bulundu. Çok ciddi detaylı açıklamalarda bulundu. Müvekkilimiz ile ilgili böyle bir eylem birliği içerisinde olduklarını çok net bir şekilde ifade etti. Farklı farklı isimlerden bahsetti. Diğer sanık Yağmur Sarnıç da dinlendikten sonra daha detaylı işin rengi ortaya çıkacaktır. Çok güzel geçti duruşmamız. Uzun sürdü biraz yorulduk. Ancak sonucu güzel olacağı kanaatindeyiz.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAvukatın açıklamaları

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE

============================

Mahalle bekçileri, kapı kapı dolaşıp karantinadakileri denetliyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri, karantinadaki vatandaşların adreslerine giderek evlerinde olup olmadıklarını tek tek denetliyor. Bekçiler, karantinadakilere cama ya da balkona çıkmalarını rica ederek bilgilendirme yapıyor.Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen FİTAS uygulaması (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önemle uygulanıyor. Kentin 17 ilçesinde polis merkez amirliklerine bağlı mahalle bekçileri, her gün düzenli olarak telefonlarından açtıkları uygulama ile Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşları, kapılarına kadar giderek, evde olup olmadıklarını kontrol ediyor. Evde olmayan hastalar için ilk olarak tutanak tutuluyor. İkinci kez evde olmama durumunda ise cezai işlem uygulanıyor.Denetimler kapsamında Osmangazi ilçesine bağlı Çarşı Polis Merkez Amirliği'nde görevli mahalle bekçileri, ilçenin Hocahasan ve Davutkadı mahallelerinde karantinadaki vatandaşları denetledi. Cep telefonlarından açtıkları FİTAS sistemiyle karantinadaki vatandaşların adreslerini tespit eden ekipler, daha sonra bu kişileri arayıp kontrol amacıyla cama ya da balkona çıkmalarını rica etti. Ekipler, karantinadaki kişilerden T.C. kimlik numaralarının ilk 3 rakamı ile son 3 rakamını da söylemelerini isteyerek kişileri teyit etti. Denetimler sırasında karantinadaki vatandaşlar ekiplere ilgileri için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Bekçilerin muhtarlar eşliğinde karantinadakileri denetlemesi-Bekçinin karantinadakilere düdük çalması-Karantinadakilerle konuşmaları-Detaylar

Haber: Derya EVREN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

============================

Nefes kesen kovalamacayla durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandılar BOLU'da, nefes kesen kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde önlem alan polisler, tespit edilen otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kameraya yansıyan kovalamaca sırasında otomobildekiler, yanlarında bulunan uyuşturucuyu yola attı. Yaklaşık 200 kilometre hızla giden otomobil, D-100 karayolunun Organize Sanayi Bölgesi kesiminde durduruldu. Otomobilde arama yapılırken, yola atılan uyuşturucu maddeler de polis tarafından toplandı. Toplam 396 uyuşturucu hap ile kırık ve toz şeklinde 430 gram hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Ş.B. (32), E.Ü. (23), A.M. (27) ve S.Y. (23) adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kovalamaca görüntüleri-Yakalanan araç-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi-Ele geçirilen maddeler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

============================

Yayalara yol vermeyen 40 sürücüye, yaklaşık 24 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen 40 araç sürücüsüne, 598 liradan olmak üzere toplam 23 bin 920 lira ceza kesti.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi'nde yaya geçitlerinde uygulama yaptı. Uygulamada yayalara yol vermeyen 40 sürücüye, her birine 598 liradan toplam 23 bin 920 lira para cezası uygulandı.Yayaya yol vermediği için ekiplerce durdurulan sürücülerden Adnan Koşarer, Emniyet Müdürlüğü ekiplerine itiraz ederek, yayaya yol verdiğini, fakat bir önceki yaya geçidinde yol verip vermediğini hatırlamadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;-Uygulamadan detaylar-Sürücüler ile polis arasında diyaloglar-Ceza kesilmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

=============================

Kumbarasında biriktirdiği harçlığını sokak hayvanları için bağışladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokak hayvanlarının rehabilite edilebilmesi için duyarlılık gösteren 10 yaşındaki Deniz Kaan Turanoğlu, harçlıklarından biriktirdiği 644 TL'yi belediyeye bağışladı.Tarsus Belediyesi'nin Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edip burada barınan can dostların şartlarının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde gören Deniz Kaan Turanoğlu, bu çalışmaya destek verebilmek adına biriktiği 644 TL'yi, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a takdim etti.3 yıl öncede barınağı ziyaret ettiğini ancak onların çok kötü şartlarda yaşam sürdüğüne şahitlik ettiğini ifade eden Turanoğlu, "Şimdi burası çok güzel olmuş, burası resmen seviye atlamış" dedi.Sokak hayvanlarının kışın soğuk yazın ise sıcaktan korunabilmeleri için bir süredir üzerinde çalışma yürüttüğü projeyi, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a anlatan Deniz Kaan Turanoğlu, "Mahallelere yerleştirilecek yuvalar sayesinde sahipsiz can dostlarımıza barınabilecekleri ortamları el birliği ile oluşturmuş oluruz" diye konuştu.

Başkan Bozdoğan, Deniz Kaan Turanoğlu'nun sokak hayvanları konusundaki bu duyarlılığı karşısında oldukça duygulandığını ifade ederek, "Yaşının küçük olmasına rağmen Deniz'in gösterdiği duyarlılık ve attığı adım takdire şayan. Bu davranış benim için oldukça büyük ve anlamlı. Bizim can dostlarımıza yönelik çalışmalarımıza minik yüreği ile destek olmaya çalışan evladımızın bu davranışının tüm insanlara örnek olmasını temenni ediyorum. Biz daha önce belediye olarak çeşitli mahallere sokakta yaşam süren can dostlarımız için yuvalar yerleştirmiştik. Görevlilerimiz ve gönüllü hayvan severler tarafından düzenli olarak bu yuvalardaki mama ve su kapları kontrol ediliyor. Deniz'in projesi bu uygulamamıza yeni bir boyut kazandıracak" diye konuştu.