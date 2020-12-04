DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

04.12.2020 13:24
DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Samos Adası'ndaki deprem, İzmir'de paniğe neden oldu YUNANİSTAN'ın Samos Adası'nda meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hissedildi.

Samos Adası'ndaki deprem, İzmir'de paniğe neden oldu

YUNANİSTAN'ın Samos Adası'nda meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hissedildi. Sarsıntı, 30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremde 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği kentte, kısa süreli paniğe neden oldu. Yunanistan'ın Samos Adası'nda, saat 12.34'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre yerin 9.90 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir'in özelikle Seferihisar, Kuşadası ve Menderes gibi kıyı kesimleri başta olmak üzere birçok yerinden de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.30 EKİM'DEKİ DEPREM, İZMİR'İ VURMUŞTUEge Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bazı binalar yıkılmış, çok sayıda bina da hasar görmüştü. Depremde 100'den fazla kişi de yaşamını yitirmişti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHaber Kodu : 201204114

İZMİR,

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Van'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk

VAN'da, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapanların maske takarak koronavirüs önlemlerine uyduğu görüldü. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 81 ilde bugün saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi halk, çarşı ve pazara gelerek temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Van'ın ara sokakları ve Tarihi Peynirciler Çarşısı'na gelenler maske takarken, zabıta ve polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.Tarihi Peynirciler Çarşısı'ndaki esnaf, bu hafta sonu uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşların kahvaltılık ihtiyaçlarını almak için geldiğini, yoğunluğun eskisine nazaran daha az olduğunu belirterek, "Esnaf olarak zor bir süreç geçiriyoruz. Pandemi öncesi burası çok yoğun oluyordu. Pandemiden dolayı fazla kimse gelmiyor. İnşallah bu hastalığı bir an önce atlatıp, rahat bir nefes alırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çarşı merkezindeki yoğunluk-Ara sokaktaki tezgahlarda alışveriş yapanlar-Peynirciler çarşısı-Alışveriş yapanlar-Detaylar

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN,

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Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangını itfaiye söndürdü KAYSERİ'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah 08.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 12'nci Caddedeki ahşap ürünler işlenen fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yunanistan, Deprem, Samos, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika


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