Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi - Son Dakika

Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi

07.12.2020 12:43
Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi, System.String[]

GİRESUN'da kırsal alanda uğradığı ayı saldırısından çevredeki köpeklerinin sayesinde yaralı kurtulup, tedaviye alındığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan çiftçi Fatih Coştur (35), sağlığına kavuştu.

GİRESUN'da kırsal alanda uğradığı ayı saldırısından çevredeki köpeklerinin sayesinde yaralı kurtulup, tedaviye alındığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan çiftçi Fatih Coştur (35), sağlığına kavuştu. Hem ayı saldırısından hem de koronavirüsten kurtulan Coştur, "Herkes salgın tedbirlerine uysun" diye çağrıda bulundu.

Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde 15 Kasım günü çiftçi Fatih Çoştur, hafta sonu gezmek için gittiği kırsal alanda, ormandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Çevredeki çoban köpekleri de ayıya saldırdı. Ayı hızla kaçarak, ormana dönerken Coştur, el ve bacağı ile baldırı ve sırtından yaralandı. Köpeklerin havlama sesi üzerine bölgedekilerin yardımına koştuğu Coştur, vatandaşlar tarafından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Coştur, önce Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KORONAVİRÜSÜ DE YENİP SAĞLIĞINA KAVUŞTUTedavisi süren Fatih Coştur'a, görülen bazı semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Coştur, temaslı olup kendisi de koronavirüse yakalanan refakatçi akrabasıyla hastanede izole edilen odaya kaldırıldı. Tedavisine karantinaya alındıkları izole odada devam edilen Coştur ve akrabası, 12 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Fatih Coştur, tedavisinde kendisiyle ilgilenen tüm sağlık görevlilerine teşekkür ederek, herkesi salgın tedbirlerine uymaya davet etti.POPÜLASYONU ARTAN AYILAR KORKUTUYORÖte yandan, Karadeniz Bölgesi'nde, sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yayla ve mezralarda tehlike oluşturuyor. Yaylardaki turistik işletmelere dadanıp, tarım ürünlerine zarar veren ayılara karşı tedirgin olan bölge halkı, değnekle dolaşıp tedbir alırken, uzmanlar da ayı saldırılarına karşı doğada gürültülü ve gruplar halinde dolaşılmasını öneriyor.'TEK GEZMEYİP, GÜRÜLTÜLÜ OLUNMALI'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, özellikle doğa gezilerinde gürültülü olunmasını tavsiye ederek, "Köyüne, yaylasına giden insanlar, tek başına ormana girip dolaşmamalılar. Görmedikleri kapalı bitki örtüsünün içerisine veya ağaç, çalı gibi alana girip tek başına yürümemeliler. Ayılar dere kenarlarında olabiliyorlar. Arkasını görmedikleri yerlere, labirent araziler, kaya arkalarına dikkat ederek yaklaşılmalı. Biraz sesli gürültülü olmalılar, gördükleri bir açıklıksa oraya doğru gidebilirler. Ama görmedikleri bir şeye doğru gidip de birdenbire ayı ile karşılaşmamaları için önlem almaları gerekiyor" dedi.


Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi
Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi
Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi
Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi
Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi
Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi
Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi
Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi
Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi

Koronavirüs, Giresun, Çiftçi, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayı saldırısından yaralı kurtuldu, koronavirüsü de yendi - Son Dakika


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