Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi

10.12.2020 12:41
Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eşi Vedat D.'yi (38) meyve bıçağı ile çocuklarını gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şerife D. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayın detayları da ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eşi Vedat D.'yi (38) meyve bıçağı ile çocuklarını gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şerife D. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayın detayları da ortaya çıktı. Yaşlı bir çifte bakıcılık yaptığı ve iki ay önce rahim kanserine yakalandığı öğrenilen kadının polisteki ifadesinde, "Hastayım, artık çalışmak istemiyorum' dedim. Aramızda tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle meyve bıçağı ile saldırıp, öldürdüm" dediği öğrenildi.

Bodrum'da yaşlı bir çifte bakıcılık yapan 3 çocuk annesi Şerife D ile aşçı olan eşi Vedat D. arasında, iddiaya göre, dün saat 21.00 sıralarında, Yahşi Mahallesi, Defne Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerife D., mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Vedat D., vücudunun 22 yerine aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, gürültüleri duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Vedat D. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Şerife D.'yi gözaltına aldı. Vedat D.'nin cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaşamını yitiren Vedat D.'nin kanında alkol ve uyuşturucuya rastlandığı öğrenildi.

'MEYVE BIÇAĞI İLE SALDIRDIM'Gözaltına alınan Şerife D.'nin polise verdiği ifadede, 2 ay önce rahim kanserine yakalandığını belirtip, "Hastayım, artık çalışmak istemiyorum' dedim. Aramızda tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle meyve bıçağı ile saldırıp, öldürdüm" dediği öğrenildi. Şerife D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, çiftin 5, 10 ve 15 yaşındaki 3 çocukları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Bodrum, Muğla, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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