DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Soylu, şehit cenazesine katıldı

Antalya şehidini uğurladı (2)

ŞEHİT CENAZESİNDE 2 BAKAN

Suriye'nin Rasulyn kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un (34) cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Akdeniz Üniversitesi Camii'ne getirildi. Burada şehit cenazesini, çok sayıda vatandaş karşıladı. Cami girişinde avluya girmek isteyen cemaatin ateşi ölçüldü. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal ve Kemal Çelik, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehidin babası Zeki, annesi Ömrüye, kardeşi Gonca ile şehidin Suriye'de görevli olan kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt katıldı. Tören için cami avlusuna gelen bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu aile ile yakından ilgilenerek taziyede bulundu.

İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu, namazın ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un tabutunun cenaze arazına kadar taşınmasına eşlik etti. Her iki bakan, en önde tabutu omuzladı. Şehit Yüzbaşı Kurt'un cenazesi Uncalı Şehitliği'ne götürülerek topağa verildi.

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Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldüren Yunus Öner 25 yıl hapse mahkum edildi

ESKİŞEHİR'de Yunus Öner (23), eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur'u (33) evini basıp, pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı mahkemece, iyi hal indirimiyle 25 yıl hapse mahkum edildi.

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Otomobil çarptığı yaya ile beraber restoran camından içeri girdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptığı yaya ile birlikte bir restoranın camından içeri girdi. O anlar restoranın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kaza dün öğle saatlerinde Çenedağ Mahallesi Hafız Hasan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ismi öğrenilemeyen bir yayaya çarptıktan sonra yaya ile birlikte bir restoranın camından içeri girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Bu sırada restoran çalışanları ve çevredekiler, kazanın etkisiyle savrularak restorandan içeriye giren kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kazayı yara almadan atlatan kişi, olay yerine gelen ambulans ile kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.Olay anında restoranda çalışan Davut Şentürk, kaza anını anlattı. Büyük korku yaşadıklarını belirten Şentürk, "Çalıştığımız sırada bir ses geldi ve arkamızı döndüğümüzde yaya arkadaşımızı havada gördük. Direkt araçla birlikte camdan dükkanın içerisine girdiler. O sırada yayanın durumunu kontrol ettik, ambulansı aradık. Daha sonra durumunu sorduğumuzda iyi olduğunu öğrendik. O an çok korkunç bir andı, çocuğun öldüğünü falan düşündük. Neyse ki durumu iyiymiş, Allah korumuş" dedi.KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİYaşanan kaza anı ve sonrası restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yayaya çarptıktan sonra, yaya ile birlikte restoranın camından içeri girmesi ve sonrasında yaşanan panik anları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü-Restoran çalışanı Davut Şentürk ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/ DERİNCE (Kocaeli),

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Bartın ırmağı maviye büründü, balıklar su yüzeyine çıktı

BARTIN'da kent merkezi içerisinden geçen ırmağın rengi artan kirlilik nedeniyle maviye dönüşürken, etrafa yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Irmaktaki balıkların su yüzüne çıkması dikkat çekti.Bartın Irmağı'ndaki kirlilik artmaya başladı. Geçen günlerde Çağlayan mevkiindeki ırmak yatağındaki suyun köpürmesinin ardından bu sabah saatlerinde Gölbucağı Mahallesi Asma Caddesi mevkiinden geçen ırmağın rengi maviye döndü. Kötü kokuların yükseldiği ırmakta, balıkların toplu olarak su yüzüne çıkması dikkat çekti. Köprü üzerinden geçen vatandaşlar ırmağın renginin değişmesine tepki gösterdi. Kent merkezine kadar yayılan kötü kokunun ırmak yatağındaki renk değişikliği sonrasında meydana geldiği öğrenildi. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak kirliliğin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Irmaktan detay-Suyun mavi rengi detay-İnsanların ırmağa bakması-Balıkların su yüzüne çıkması-Detay görüntüler-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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İslahiye'de, Cuma namazı sonrası yağmur duası

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.İslahiye'deki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle 'Su Hayat ve şifa kaynağımız' başlıklı hutbe okundu. Cuma namazının ardından da camilerde yağmur duası okundu. İlçenin simgeleri arasında yer alan tarihi Dervişiye Camisi'nde de namaza gelenler, hep birlikte dua ederek bir an önce yağmur yağmasını diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tarihi Dervişiye camiiCuma namazıYağmur duasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Cuma namazı sonrası 'yağmur' duası

MARDİN'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde 'yağmur' duası okutuldu. Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, kıldıkları cuma namazının ardından 'yağmur' duasına katıldı. Şakir Nuhoğlu Camisi'nin imamı Abdüllatif Bilgin, kuraklık nedeniyle cemaate yaptığı çağrıda, "Peygamberimiz, bir gün bir sahabenin abdest alırken su israf ettiğini görür ve onu uyarır. Sahabenin 'Abdest alırken su israfı mı olur' şeklindeki sorusuna ise peygamberimiz, 'Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan, normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur' diye buyurmuştu. Su hayattır, berekettir. Suyu israf etmeyelim" dedi.