DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Feci motosiklet kazaları güvenlik kameralarında

MERSİN'de farklı tarihlerde motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte farklı tarihlerde yaşanan kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1'inci Cadde üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklet sürücüsü yan yoldan çıkan hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüne çevredekiler yardıma koşarken, motosiklette ve araçta maddi hasar meydana geldi. İsmet İnönü Bulvarı Hilton ışıklarında meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı. İki araç arasında seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önündeki aracı geçmeye çalışırken yol kenarında yolcu alan minibüse çarptı. Motosiklet üzerindeki 2 kişi çarpmanın etkisi ile savrulurken, motosiklet sürücü arkadan gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Kazalardan görüntü

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Kamyonette taşınan köpek, atlayınca asılı kalıp öldü, sürücü yoluna devam etti

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu ipte asılı kalıp, boğularak telef oldu. Kamyonet sürücüsünün köpeğin cansız bedeni kasada asılı vaziyette yolun devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, dün saat 14.30 sıralarında Eskil ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 MG 054 plakalı kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu iple asılı kaldı. Köpek boğularak telef oldu. Olan bitenden habersiz sürücünün, köpeğin cansız bedeninin kasa demirinde asılı vaziyette yoluna devam ettiği anlar, Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, muhtar Özkan'ın kamyonet sürücüsünü durdurarak tepki gösterdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olayın cep telefonu görüntüsü

-Muhtar Mustafa Özkan'ın sürücüyü durdurup, tepki göstermesi

Haber- Kamera: Hilmi YOL ESKİL/ AKSARAY

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Çakmakla oynarken, dedesinin evini yaktı

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Süleyman Cedan'ın uyuduğu sırada 5 yaşındaki torunu çakmakla oynamak isteyince yangın çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında eşyaları kullanılamaz hale gelen Cedan, kendisine yardım edilmesini istedi.Yangın, öğle saatlerinde Sakarya Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. İddiaya göre, dedesi uyuduğu sırada eve giren 5 yaşındaki Muhammed, çakmakla oynamak isterken perdeyi tutuşturdu.Perdenin alev almasıyla başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verildi.Gelen ekiplerini müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.Süleyman Cedan, "Torunlarım her sabah yanıma gelirler. İlaç içtikten sonra uyuya kalmışım. Torunum çakmakla oynarken evi yakmış. Torunlarım uyandırdı beni, kalktığımda her yer alev almıştı. Battaniyeyle söndürmeye çalıştım ama olmadı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bize yardım yapılmasını istiyorum. Yatağımız, battaniyemiz, eşyalarımızın hepsi yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yeriİtfaiye ekipleriYanan evGenel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Mustafa KANL/ GAZİANTEP

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Yozgat'ta baraj suyu çekildi, köyün eski yerleşim alanı açığa çıktı

YOZGAT'ta kuraklık nedeniyle baraj suları çekildi, 26 yıldır su altında bulunan köyün eski yerleşim yeri açığa çıktı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan meteorolojik kuraklık haritalarında Türkiye'de ilk 10 il arasında yer alan Yozgat'ta son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor. Uzun yıllardır yıllık yağış ortalamasında metrekareye düşen oran 562 kilogram olan kentte, 2020 yılında bu oran 410 kilograma düştü. Kentte içme suyu ve tarım alanlarının sulamasının karşılandığı baraj ve göletlerde de su seviyesi hissedilir derecede düştü. 1993 yılında yapımı tamamlanan ve 1994 yılında tam doluluk oranına ulaşan Gelingüllü Barajı'ndaki su da tarihinin en düşük seviyesine geldi. Tarımsal sulamaların da etkisiyle baraj havzasında suyun çekilmesi ile birlikte 26 yıl önce su altında kalan Esenli köyünün eski yerleşim alanı gün yüzüne çıktı. Suyun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle birlikte havzada bulunan iki okul binası, belediye binası, caminin bir kısmı ve mezarlık açığa çıktı.Barajın yakınına taşınan 310 hane, 760 nüfuslu Esenli köyünün sakinleri, suların çekilmesi üzerine eski köyün açığa çıktığı alanda anılarını tazeledi. Vatandaşlar, 26 yıl aradan sonra yakınlarına ait olan mezarları ziyaret edip dua okudu.Köy muhtarı Osman Korkmaz, havaların kurak geçmesi nedeniyle barajda su seviyesinin azaldığını ve eski yerleşim yerlerinin ortaya çıktığını söyleyerek, "Doğup büyüdüğümüz yerleri görmek bizleri ister istemez hüzünlendiriyor. Ortaya çıkan bu binalar yerleşim alanları bizim özgeçmişimizdir; ancak sular altında kaldı. Sular çekilince binaların tekrar ortaya çıkması bizi duygulandırıyor. Suların çekilmesiyle birlikte belediye binası, 2 cami, 2 okul ve köyün bakkalı olan binalar görünür hale geldi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Barajdan görüntü-Görünür hale gelen eski binalar-Mezarlıklardan görüntü-Köy muhtarının konuşması-Barajdan ve açığa çıkan mezarlardan görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Mersin'de sokaklar, hayvanlara kaldı

MERSİN'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile sessizliğe bürünen cadde, sokak ve meydanlar, hayvanların hakimiyetine girdi.Dün saat 21.00'de başlayan, pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mersin'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Hafta içi yoğunluğun yaşandığı kent merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı, Kültürpark, Özgecan Arslan Barış Meydanı ve çarşı bölgesi sessizliğe büründü. İnsan yoğunluğunun yaşandığı alanlarda kediler ve güvercinler güneşli havanın tadını çıkardı.İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, kurulan uygulama noktalarında sürücüler ile beraberindekilerin sokağa çıkmak için gerekli izni olup olmadığını denetledi. Mersinlilerin genel olarak yasağa uydukları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Araç denetlemesinden görüntüler Boş cadde görüntüsüÜst geçit görüntüsüKültürpark ve Özgecan Aslan Meydanı'ndan görüntüler Güvercin ve güneşlenen kedilerin genel-detay görüntüleri

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Adana'da Anavarza kazılarının son etabı başladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti'nde son etap kazı çalışmaları başladı.İlçeye Dilekkaya Mahallesi'nde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nca 2020'den itibaren kesintisiz 12 ay sürdürülmesi için desteklenmesi kararı alınan tek ve en büyük antik kent olma özelliğine sahip Anavarza Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazının, son etabı başladı. Yaklaşık 4 bin dönüm alan üzerine kurulan, 203 ve 205 yıllarında metropol, 5'inci yüzyılın başlarında ise Kilikya Bölgesi'nin başkenti olduğu bilinen Anavarza Antik Kenti, 15 Nisan 2013 yılında UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı.Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü, Anavarza Kazıları Başkanı Dr. Fatih Gülşen, yaklaşık 100 kişilik bir ekiple çalışmaların sürdüğünü belirterek, belgeleme çalışmalarının yanı sıra depo çalışmalarının da sürdüğünü, kültür envanteri projesine de devam edildiğini söyledi. Restorasyon ve konservasyon çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Dr. Gülşen, "Bu kapsamda Roma dönemine ait anıtsal kapı olan Zafer Takı'nı orijinalliğini de koruyarak, bütün görkemiyle tekrar ayağa kaldırdık. 34 metre genişlikte ve 2 bin 700 metre uzunluğundaki sütunlu caddesi ile Anavarza Antik Kenti, dünyadaki tüm örneklerden ayrılmaktadır" diye konuştu.

Anavarza Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarıyla birlikte her gün tarihe ışık tutacak yeni bir bulguyla karşılaşıldığını kaydeden Dr. Gülşen, kazı başkanlığınca uluslararası düzeyde sempozyumlar düzenleneceğini ve kitapların yayınlanacağını söyledi.