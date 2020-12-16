DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

16.12.2020 12:18
DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Koronavirüs vakası görülmeyen köyde maden işçisi pozitif çıktıKORONAVİRÜS vakasının 10 aydır hiç görülmediği Bartın'ın Amasra ilçesi Aliobası köyünde yaşayan maden işçisinin testi pozitif çıktı.

Koronavirüs vakası görülmeyen köyde maden işçisi pozitif çıktı

KORONAVİRÜS vakasının 10 aydır hiç görülmediği Bartın'ın Amasra ilçesi Aliobası köyünde yaşayan maden işçisinin testi pozitif çıktı. Maden işçisi ve ailesi evde karantinaya alındı.

Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde 10 aydır hiç koronavirüs vakası tespit edilmemişti. Aliobası köyü Göynük Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisinin testi pozitif çıktı. Maden işçisi ile birlikte aynı evde yaşayan eşi, annesi ve ablasının test sonuçları pozitif çıktıktan sonra karantinaya alındı. Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında 10 ay sonra Aliobası köyü kırmızıya döndü.

Köyde yaşayan Alaattin Başaran, "Biz aslında köyümüzde 10 aydır kurallara harfiyen uyuyorduk. Artık nasıl olduysa köyümüzde virüs gözüktü. Biz yine maske mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz." dedi.

Koronavirüs, Bartın, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı
Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere         
12:02
Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş         
11:29
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 13:22:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei