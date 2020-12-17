DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

17.12.2020 12:24
DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Belediye binasına girmeye çalışan koyun sürüsü dünya basınında yer aldıNEVŞEHİR'de, sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması dünya basınında da yer aldı.

Belediye binasına girmeye çalışan koyun sürüsü dünya basınında yer aldı

NEVŞEHİR'de, sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması dünya basınında da yer aldı. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "'Evet sevgili seyirciler kameralarımızı Nevşehir'e çeviriyoruz' dedi tüm dünya medyası. Tabii kendi dillerindeö dedi.

Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun, 3 gün önce sürüden ayrılarak kent merkezine geldi. Belediye binası önüne gelen küçükbaş hayvanlar binaya girmeye çalıştı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin belediyeye girmeye çalışan hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu. Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanları teslim etti. Yaşanan olay dünya basınında da geniş yer buldu. Dünya basınının yaptığı haberleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "'Evet sevgili seyirciler kameralarımızı Nevşehir'e çeviriyoruz' dedi tüm dünya medyası. Tabii kendi dillerindeö dedi.

Öte yandan sosyal medyadan haberi paylaşan Reuters Haber Ajansı, "Belediye başkanı nerede? Türkiye'de bir koyun, bir keçi ve üç kuzu Nevşehir belediye binasına baskın düzenlediö ifadelerine yer verdi. Amerika'da yayın yapan ABC News ise, "Türkiye'nin Nevşehir kentinde bir grup çiftlik hayvanı belediye binasına saldırdı. Yetkililer sonunda bir koyun, bir keçi ve üç kuzuyu yakaladıö dedi. ABD merkezli CBS News Televizyonu da, "Beş çiftlik hayvanı, Türkiye'nin Nevşehir kentinde yaşayanları taciz etti, insanları kovalayıp köşeye sıkıştırdı" başlığıyla duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Nevşehir, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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