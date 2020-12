DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Tutuklanan Leyla Güven'i evinde saklayan HDP'li milletvekiline soruşturma-1

Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalanarak gözaltına alındı. Güven, bu sabah saatlerinde gözaltına alınırken, Semra Güzel hakkında ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Aynı gün çalınan motosikletlerinin bulunmasını istediler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçen cuma gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Soner Yavuz ve Asım Sarıkaya'nın motosikletleri çalındı. Soner Yavuz, motosikletini hamallık yaparak aldığını söylerken, Asım Sarıkaya ise motosikletinin keşif yapılarak çalındığını kaydetti.

Gecen cuma gece saat 02.00 sularında Soner Yavuz'a ait 03 L 3056 plakalı motosiklet evin önünden, aynı gece Asım Sarıkaya'ya ait 03 L 3082 plakalı motosiklet evin bahçesinden çalındı. Soner Yavuz ve Asım Sarıkaya'nın haber vermesi üzerine polis inceleme başlattı. Soner Yavuz'a ait motosikletin 2 kişi tarafından ittirilerek götürüldüğü anların yer aldığı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirlemek için harekete geçti.

'TEK VARLIĞIM MOTOSİTLETİMDİ'

Motosikletinin bulunmasını isteyen Soner Yavuz, "17 Aralık'ta işten geldim. Evimin önüne park ettim. Sabah kalktığımda motosikletimin olmadığını gördüm. Komşumuzun kameralarını incelediğimizde arka sokaktan gelen iki kişinin motosikletimi çaldıklarını gördüm. Motosikletimi ittirerek götürdüklerini kamera kayıtlarında gördük. Üniversite öğrencisiyim motosikletimi zor şartlar altında hamallık yaparak aldım. Ne istediniz motosikletimden? Ben onunla ekmek parası kazanıyordum. Tek varlığım oydu. Motosikletimi geri getirip bırakırlarsa şikayetimi geri alacağım. Getirmezlerse de sonuna kadar şikayetimin arkasında olacağım" dedi.

'BU İŞİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ'

Asım Sarıkaya da, "Evimizin bahçesinden çalındı. Öyle sokakta da değildi, yolun ortasında değildi. Yani keşif yapılmış. Özellikle seçilmiş, alınmış, gidilmiş. Biz diğer arkadaş gibi kamera kayıtlarını bulamadık. O yönden şanslı değildik. Ama biz de bu işin arkasında sonuna kadar duracağız. Bu ilk değil, bu işin son olmayacağını biliyoruz. Biz bunun bitmesini istiyoruz. Bizim en iyi ihtimal motosikletimiz geri gelir. En kötü ihtimal gelmez. Parçalamışlardır, satmışlardır. Yani ama bu işin bitmesini istiyoruz. Ben yeni motosiklet alacağım. Hangi garanti ile bahçeye bırakabilirim. Çalınmaması için evimin içine mi getirmem lazım?" diye konuştu.

'Koruyucu meleklerimiz' dediği sağlık çalışanları için pasta hamurundan doktor yaptı

Bursa'da pasta şefi Metin Taşçı, yenilebilir pasta malzemelerinden yaklaşık 1 metre 75 santimetre boyunda, 45 kilo ağırlığında doktor figüründe pasta yaptı. Her yıl sonunda farklı projeler geliştiren Taşçı, "Onlar bizim koruyucu kahramanlarımız, meleklerimiz. O yüzden kanat giydirdim" dedi.Bursa'da, uzun yıllar pastacılık sektörüne hizmet veren, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Türk Milli Takım Şefi Metin Taşçı, yenilebilir pasta malzemelerinden yaklaşık 1 metre 75 santimetre boyunda, 45 kilo ağırlığında doktor figüründe pasta yaptı. Her yıl geleneksel olarak yılı simgeleyen olayları pastaya dönüştürdüğünü söyleyen Metin Taşçı, bu yıl da koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını, insan boyunda bir pastaya dönüştürdü. Yapım aşamasının 15 gün sürdüğünü söyleyen Taşçı, jest ve mimiklerinden tıbbi malzemelerine kadar her şeyi düşündüklerini dile getirdi. Hemşire görünümlü pastayı gören müşteriler ise fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

'PROJE AŞAMASI BİR AY SÜRDÜ'Proje aşamasının yaklaşık bir ay sürdüğünü belirten Taşçı, "Biz her yıl değişik etkinlikler yapıyoruz. Her yıl, sene içerisindeki güncel olayları pasta yaparak insanlara lanse etmeye çalışıyoruz. Bu seneki konumuz koronavirüsten başka bir şey olamazdı. Ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Yaklaşık bir ay onu düşündük. Normalde küçük figürler üzerinde çalışırdık ama bu yıl gerçek bir boyut çalışmak istedim. Aklıma doktor figürü yapmak geldi. Sağlık çalışanlarımız bu yıl en ön safta bizler için savaşıyorlar. Onlar için bir şeylere değinmek istedim. Güzel bir şey çıktı. Onlara bir mesaj gönderebilirsek ne mutlu bize. Onlar bizim sağlığımız için kendi sağlıklarını hiçe sayıyorlar" dedi.

'İYİ TEPKİLER ALIYORUZ'Gelen müşterilerin pastayı görünce şaşırdığını belirten Taşçı, "Tamamen yenilebilir şeker hamurundan yapıldı. 1 metre 75 santim boylarında. Yapım aşaması 15 gün sürdü. Şeker hamuru olduğu için kademe kademe, kurutarak yapılması gerekiyor. 15 gün içerisinde tamamladım. Gayet güzel oldu. Müşterilerimiz geldiğinde şaşırıyorlar. Gelip dokunmak isteyenler var, fotoğraf çekmek isteyenler var. Çok iyi tepkiler alıyoruz. Buradan iyi bir mesaj verdiğimi düşünüyorum. Herkesi buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'NOEL BABAYA MASKE TAKTIK'Kıyafetlerini yaparken her şeyi detaylıca düşündüklerini dile getiren Taşçı, "Sadece doktor yapıp bırakmak istemedim. Onlar bizim koruyucu kahramanlarımız, meleklerimiz. O yüzden kanat giydirdim. Elinde yılbaşı temalı bir pasta var. Pastanın üzerindeki Noel Babaya maske taktık. Elinde maske, mesafe, hijyen mesajı var. Bu mesajları da öne çıkarmak istedik" diye konuştu.

'GÜZEL BİR İŞE İMZA ATMIŞLAR'Alışveriş için pastaneye girdiğinde pastayı gören Sema Üstüntaş ise, "Çok değişik, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ülke olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Güzel bir işe imza atmışlar. Pastadan doktor yapmışlar. Benim kardeşimde sağlık meslek lisesinde okuduğu için fotoğraf çekildim. Kendisine atacağım. Çok güzel bir eser olmuş" dedi.

Kar maskeli ve pompalı soyguncular kuyumcuyu öldürdü; olay anı kamerada

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kuyumcuya giren kar maskeli silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi Sinan Yoldaş'ı (21) pompalı tüfekle vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda içeride bulunan Yoldaş'ın annesinin soygunculara sopayla müdahale edip pompalı tüfeği ellerinden almasıyla şüpheliler altınları alamadan kaçtı. Polis, soyguncuların yakalanması için çalışma başlatırken, Sinan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Annesiyle birlikte iş yerini açan Sinan Yoldaş, vitrine altınları yerleştirmeye başladı. Bu sırada kuyumcuya gelen kar maskeli silahlı 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek, Yoldaş'ı göğsünden vurdu. Yoldaş, yere yığılırken soygunculardan biri tezgahın arkasına geçti. Bu sırada Yoldaş'ın annesi, sopayla karşı koyarak pompalı tüfeği soyguncunun elinden aldı. Yoldaş'ın annesinin karşı koymaya devam etmesi üzerine soyguncular altınları alamadan kaçtı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İhbar üzerine kuyumcuya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sinan Yoldaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Yoldaş'ın kuyumcuya gelen kardeşi, görüntüleri izleyince gözyaşlarını tutamadı. Güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.