DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9
23.12.2020 11:49
Bebeğini çöpe atan anne ile erkek arkadaşı adliyeye sevk edildiÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç. ve erkek arkadaşı Mustafa P. ile Ezgi Ç.'nin annesi D.Ç. ve babası A.Ç.
Bebeğini çöpe atan anne ile erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi
ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç. ve erkek arkadaşı Mustafa P. ile Ezgi Ç.'nin annesi D.Ç. ve babası A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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