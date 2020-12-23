DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Bebeğini çöpe atan anne ile erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç. ve erkek arkadaşı Mustafa P. ile Ezgi Ç.'nin annesi D.Ç. ve babası A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.