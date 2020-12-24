DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9

24.12.2020 11:38
DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Yaya geçidinden karşıya geçmek isterken iki defa ölümden döndü; o anlar kameradaMERSİN'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsü önce kamyonun, ardından otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaya geçidinden karşıya geçmek isterken iki defa ölümden döndü; o anlar kamerada

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsü önce kamyonun, ardından otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yaya geçidinden karşı geçmeye çalışırken, seyir halindeki kamyonun tamponu temas etmesi ile yere düştü. Bu sırada seyir halindeki otomobil sürücüsü de motosikletliye çarpmaya saniyeler kala fren yaparak durdu.

İki kez ölüm tehlikesi atlatarak şoka giren motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika


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