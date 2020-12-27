DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 9
27.12.2020 12:51
İzmir'e şehit ateşi düştü (2)'4 YILLIK UZMAN ÇAVUŞTU'Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in (30) İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen taziye ziyaretine gelenlerin akınına uğradı.
İzmir'e şehit ateşi düştü (2)
'4 YILLIK UZMAN ÇAVUŞTU'
Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in (30) İzmir'in Torbalı ilçesindeki baba ocağı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen taziye ziyaretine gelenlerin akınına uğradı. Şehidin dayısı Ayhan Kaya, "Yeğeni Mehmet Onur Özbent'in çevresinde çok sevilen biri olduğunu belirtip, "Acı haberi alınca şok olduk. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Çığ nedeniyle kapanan yolu açmak için gittiklerinde, sonucunda şehit düştüğünü söylediler. 4 yıldır askerdi. Şu an, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen yakınlarının buraya gelmesi onun nasıl biri olduğunun kanıtıdır. Çok sevilen, adam gibi adamdı. Çok üzgünüz" dedi. Şehit Özbent'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Torbalı Eski Mezarlığı'na defnedilecek.
Son Dakika 3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti