Son dakika haber: Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haber: Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında

29.12.2020 11:52
Son dakika haber: Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tıraş olduğu berberde taranan saçını beğenmeyince kalfa Oğuzhan Çiftçi ile kalfanın yardım istediği esnaf Ramazan Mutlu'yu bıçaklayarak yaralayan kimliği belirsiz saldırganın kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tıraş olduğu berberde taranan saçını beğenmeyince kalfa Oğuzhan Çiftçi ile kalfanın yardım istediği esnaf Ramazan Mutlu'yu bıçaklayarak yaralayan kimliği belirsiz saldırganın kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam, Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerindeki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre tıraş olan kimliği belirsiz kişi, saçının taranma şeklini beğenmedi. Küfürler edip, bağırmaya başlayan saldırgan saçını tarayan kalfa Oğuzhan Çiftçi'yi bıçakladı. Kalfanın yardım istediği esnaf Ramazan Mutlu'yu da bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Çiftçi ve Mutlu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Saldırganın kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Berber Hakan Kartı, saldırganın bir süredir tıraş olmak için kendisine geldiğini anlatarak, "Her zamanki gibi saç, sakal tıraşını ben yaptım. Saçını oğlum taradı. Oğluma, 'Beğenmedim. Bilmiyorsan bu işi yapma' dedi. Ben de kalfayı çağırıp, saçı taramasını söyledim. 'Sen de bilmiyorsun bu işi. Bırak lan' diyerek, küfretti. Kalfayı, 'Alttan al, esnafsın, sana yakışmaz' diyerek, dışarı çıkarttım. Kalfa, karşı dükkanın sahibi Ramazan Mutlu'yu çağırmış. 'Sen niye küfrettin' diye sormuşlar. İtiş kakış çıkınca bıçağı çıkarıp bizim kalfa ile esnaf arkadaşımızı bıçaklamış" dedi.YARALANAN ESNAFIN TEDAVİSİ SÜRÜYORKartı, "Şu anda kalfamın durumu iyi. Bıçak hafiften sırtıyla bacağına değmiş. Dikiş atıp eve gönderdiler. Ramazan Mutlu ise 48 saat yoğun bakımda kalacak. Ameliyatı iyi geçti. İç kanama olabilir diye hastanede gözetim altında tutuyorlar. Şu anda durumu iyiye gidiyor" diye konuştu.

Son dakika haber: Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında

Ramazan Mutlu, Körfez, Çiftçi, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak Bağlamasını alıp donan Çıldır Gölü'nde saz çalıp türkü söyledi Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak
Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor         
11:56
WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak         
11:32
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullanan dolandırıcılar milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdi Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullanan dolandırıcılar milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdi         
10:48
Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına siyah sayfalı tepki Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına siyah sayfalı tepki         
10:45
Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi Ailesine sinirlenen madde bağımlısı adam, evini ateşe verdi         
10:38
Beyoğlu'nda gündüz vakti dehşet! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı Beyoğlu'nda gündüz vakti dehşet! Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı         
10:30
Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:07
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Kafeye yapılan baskında cezadan kaçmak için masanın altına saklanan vatandaş yakayı ele verdi Kafeye yapılan baskında cezadan kaçmak için masanın altına saklanan vatandaş yakayı ele verdi         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 12:02:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei