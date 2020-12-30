DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Burdur'da kaçak içki operasyonu

Burdur'da kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Aralık'ta kaçak içki operasyonun düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 381 litre kaçak ve bandrolsüz içki, doldurulmak üzere 41 şişe ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.Ç.'ye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ç., tutuklandı.