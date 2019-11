DHA YURT BÜLTNEİ-15

'Çan'da hayvanlar zehirlendi' iddiası

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyündeki ormanlıkta, yaban hayvanları ile köpeklerin, zehirli et verilerek, telef edildiği öne sürüldü.

Çan merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Halilağa köyündeki ormanlık alanda, iddiaya göre, domuz ölüsüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehir karıştırıldı. Bundan yiyen köpekler ile tilki, sansar ve çakal telef oldu. Zehir katıldığı ileri sürülen domuz ölüsünün etinden yiyen, Erenler Avcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan fahri av müfettişi Mehmet Şevik'in av köpeği de telef oldu.

Halilağa köyünden Cengiz Doğan (23), "Ormanlık alanda gezerken, Dereoba mevkisinde tilki ve çakal ölülerini gördüm. Onun biraz ilerisinde de parçalanmış domuz ölüsü gördüm. Bu bölgede daha önce de buna benzer olaylar olmuştu" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hayvan ölümleriyle ilgili bölgede inceleme başlattı.

Sabah akşam selamla uğurladığı askerlerden 'arma' jesti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Mehmet Kurtul (68), evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na giden askerlere her sabah ve akşam asker selamıyla karşılayıp, uğurluyor. Askerlerde yıllardır kendilerini selamlayan Kurtul'a özel arma hazırlayıp hediye etti. Armayı teslim alan Kurtul, "Bu benim torunlarıma bırakacağım en gururlu hatıra olacak" dedi.

Merzifon ilçesi Gökçebağ köyünde yaşayan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Mehmet Kurtul, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli askerleri yıllardır her sabah asker selamıyla karşılayıp, akşamda yine asker selamıyla uğurluyor. Evinin önündeki yoldan geçen askerleri her gün takip eden Kurtul, zaman zaman üsse de komutanlar tarafından davet edilip ağırlanıyor. Askerlerin büyük sevgisini kazanan Kurtul'un bu durumu nedeniyle üste görevli askerler harekete geçti. Üst yönetiminin talebiyle bu güne kadar Türk Hava Kuvvetleri için yaklaşık 350 arma tasarlayan Ömer Erkmen tarafından Mehmet Kurtul için özel bir arma hazırlandı. Üzerinde 'Selamın eksik olmasın Mehmet Amca 5'inci Ana Jet Üssü Merzifon' yazısı ile Türk Bayrağı, askeri uçaklar ile Mehmet Kurtul'un resminin bulunduğu arma çerçevelenip Kurtul'a hediye edildi. Büyük mutluluk yaşayan Kurtul, armaya gözü gibi bakıyor.

Armayı evinin başköşesine yerleştiren Mehmet Kurtul, "Çok mutlu oldum ve gururlandım. Ben askerlerimizi çok seviyorum. Ben vatan millet için yaşıyorum. Vatan olmazsa biz yaşayabilir miyiz? Canımı veririm vatan için kendimi feda ederim. Onun için benim askerlerimize saygım sonsuz. Her gün sabah akşam kapının önünde gelen askerlerimize selam veriyorum. Onlarda beni tanıyorlar. Bana bu armayı getirdiklerinde çok duyulandım. En büyük gurur günü oldu bana. Bu arma benim torunlarıma bırakacağım en gururlu hatıra olacak. Onlara en önemli mirasım bu olacak" dedi.

Babası için hazırlanan armayı aldıklarında mutluluk duyduklarını anlatan Ahmet Kurtul ise "Babam her gün kapının önüne çıkıp askerler giderken selam verir onlarda babama selam verirler. 25 yıldır böyle. Bizde babamızla gurur duyuyoruz. Babam için arma hazırlatmışlar. Bize getirdiklerinde çok duygulandık. Babamızdan askeriyemizden bize gurur onur verici bir hatıra. Çok mutlu olduk. Askerlerimizden komutanlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Kayınbiraderin enişteyi vurduğu an güvenlik kamerasında

Adıyaman'da, Abdullah P., yolda karşılaştığı husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah P., yürürken ismi öğrenilemeyen ve aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınbiraderi ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kayınbirader, üzerindeki tabancayı çekip, Abdullah P.'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Abdullah P.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan yaralı tedaviye alınırken, kaçan kayınbirader polis tarafından aranıyor.

Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ana caddede koşan başıboş at şaşırttı

Mersin'de işlek ana cadde üzerinde sahipsiz şekilde koşan at, sürücüleri şaşırttı.

Bugün sabah saatlerinde, Mersin kent merkezindeki Tulumba Köprüsü üzerinde sahipsiz bir at, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında koşmaya başladı. Araçların arasına giren at, trafiği tehlikeye soktu. Atı gören araç sürücüleri, şaşkınlık yaşadı. Ana cadde üzerinde uzun süre yoluna devam eden at daha sonra gözden kayboldu. Görenleri şaşkına çeviren ilginç anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücünün sosyal paylaşım sayfasında paylaştığı video, onlarca kişi tarafından paylaşıldı.

Araçlardaki süt kutusu ve lastikten uyuşturucu çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polisin durdurduğu 2 araçtan birinin lastiğinde, diğerinde de süt kutusu içinde toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktası oluşturarak şüpheli araçlarda uygulama yaptı. Durdurulan araçlardan birinin lastiği ile diğerindeki süt kutusunda toplam 2 kilo 166 gram metamfetamin bulundu. Polis araçların sürücülerini gözaltına aldı.

