DHA YURT BÜLTNEİ - 6

AVM OTOPARKINDA ESKİ EŞİNİ VE ARKADAŞINI SİLAHLA YARALADI

ESKİŞEHİR'de Mete A., bir süre önce boşandığı eşi avukat Mervegül D.'yi ve yanındaki Furkan S.'yi, aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olay yerinde polise teslim olan Mete A. gözaltına alınırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında Mete A., bir süre önce boşandığı eski eşi Mervegül D. ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışmada Mete A., belinden çıkardığı tabancayla eski eşi Mervegül D. ile yanındaki Furkan S.'ye ateş etti. İkili bacağından yaralanırken, silah seslerini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Mervegül D. ve Furkan S. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikeleri olmadığı belirtildi. Şüpheli Mete A. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Mete A. ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.