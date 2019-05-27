DHA YURT - BURSA'DA 2 BİN POLİSLE DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

BURSA'da 2 bin polisin katılımıyla şafak vaktinde eş zamanlı ve helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı operasyon için şafak vakti harekete geçti. İl genelinde önceden belirlenen yaklaşık 50 adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 bin polis görev aldı. Özel Harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda, eğitimli narkotik madde arama köpekleri ve droneler de kullanıldı. Havadan helikopterle takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, evlerdeki aramalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Özel harekat polislerinin kapıları kırması

Evlerde narkotik köpeklerle yapılan aramalar

Gözaltılar

Gelen ve detaylar

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ - Mehmet İNAN/ BURSA,