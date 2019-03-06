Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Bursa'da 2 Katlı Binada Yangın

Dha Yurt - Bursa'da 2 Katlı Binada Yangın

46 dakika önce

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı.

Dha Yurt - Bursa'da 2 Katlı Binada Yangın, System.String[]
BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Yangında binada hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Hacıilyas Mahallesi Gümüş Sokak'ta bulunan 2 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis bildirdi. Üç araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Bina da bir süre daha soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu hasar meydana gelen binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi. 

Alevleri fark ederek ihbarda bulunan ve aynı sokakta ikamet eden Nail Beyan, "İlk olarak çocuğum uyandı. Onun sesine eşimle ben uyandık. Dışarı baktığımda alevleri gördüm. Yangından önce bir araç geçti. Alevleri fark ettikten sonra itfaiyeye haber verdim. Binada uzun zamandır kimse yaşamıyordu" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan binadan görüntüler

-Ekiplerin çalışmasından görüntüler

-Sokakta ikamet eden vatandaştan röportaj

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:25 Kaynak: DHA

Osmangazi, Güncel
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