Dha Yurt - ?bursa'da 7 Katlı Binada Yangın
5 saat önce
BURSA'da, 7 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında apartman sakinleri tahliye edildi.
BURSA'da, 7 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında apartman sakinleri tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor. Merkez Osmangazi
ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Derince
Sokak'ta bulunan binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 7 katlı binadan yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Apartman sakinleri ise tahliye edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Binadaki yangın
-Yükselen alev ve dumanlar
- İtfaiye
ekipleri ve müdahaleden görüntü
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: BURSA,
*Görüntü geçildi
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:20 Kaynak: DHA
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